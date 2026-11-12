От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Абу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымАбу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымКалькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяРоссия "замахнулась" не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-ДабиРоссия "замахнулась" не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-ДабиСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаИллюстрация – участники митинга в поддержку УкраиныВ Германии ужесточили наказание для украинских беженцев: кому сократят выплаты на 30%Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаВ Украине будут судить двух кадыровцев, которые изнасиловали несовершеннолетнюю на Херсонщине: подробности делаВ Украине будут судить двух кадыровцев, которые изнасиловали несовершеннолетнюю на Херсонщине: подробности делаВ Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фотоВ Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фотоДень принятия ответственных решений: Овны, позаботьтесь о своих детях, а Весам нужно будет решать финансовые дела – гороскоп на 12 ноябряДень принятия ответственных решений: Овны, позаботьтесь о своих детях, а Весам нужно будет решать финансовые дела – гороскоп на 12 ноябряОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбито
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
0
От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна
Тигран Оганнисян

Как Тигран Оганнисян руководил изготовлением пищевого оборудования в "УкрТехноФудз", решал задачи на зарубежных запусках и продолжил инженерную карьеру в Армении и Канаде.

От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна

Тигран Оганнисян. Источник: личный архив

Сегодня инженер-механик Тигран Оганнисян (Tigran Hovhannisyan) работает в Канаде. Но важнейшую часть своего производственного опыта он приобрел в Украине, в компании "УкрТехноФудз" (UTF), где с 2012 по 2018 год прошел путь от руководителя участков до начальника производства. Здесь ему приходилось отвечать не только за отдельные механизмы, но и за то, чтобы из чертежей, деталей и десятков параллельных задач в срок получалась готовая технологическая линия.

Читайте также
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
58,4 т.
Снег, морозы и до +20: в Гидрометцентре рассказали об изменении погоды до конца ноября
58,4 т.
Снег, морозы и до +20: в Гидрометцентре рассказали об изменении погоды до конца ноября
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,6 т.
В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
4,6 т.
В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
Дарья ДуроваДарья Дурова
3,0 т.
Без балаклав, с включенными бодикамерами и в присутствии полиции: омбудсмен напомнил, как должна проходить мобилизация
3,0 т.
Без балаклав, с включенными бодикамерами и в присутствии полиции: омбудсмен напомнил, как должна проходить мобилизация

От цеха до готового оборудования

До назначения начальником производства в 2016 году Оганнисян руководил механическим и сборочным участками. Он знал работу станочников и сборщиков изнутри: как готовятся детали, где возникают задержки, почему даже небольшой недостающий узел способен остановить сборку большого заказа.

Позднее в его ведении оказался весь производственный процесс – от механообработки и сварки до сборки, испытаний и подготовки оборудования к отправке. Он пересматривал очередность заданий, увязывал графики участков с поступлением материалов и добивался, чтобы цеха работали не каждый по своему плану, а на общий срок сдачи линии. На регулярных совещаниях с руководством обсуждал готовность заказов и предлагал решения возникавших проблем. Это помогало устранять задержки между операциями и выполнять больший объем работ.

От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна

Источник: UTF GROUP

От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна

Источник: UTF GROUP

Когда оборудование запускали за рубежом

UTF поставлялет оборудование в США, Европу и страны Азии. Самые непростые вопросы нередко возникали уже у заказчика: сырье отличалось от использованного на испытаниях, технологический процесс требовал иной настройки, отдельные механизмы работали не так, как ожидалось.

В таких случаях к монтажу и запуску привлекали Оганнисяна. Он разбирался в причинах сбоев, согласовывал изменения механической части, ставил задачи специалистам по автоматизации и участвовал в доведении линии до устойчивой работы. Компания также доверяла ему представлять ее при официальной сдаче оборудования заказчикам.

Опыт, который продолжился за пределами Украины

После работы в UTF Оганнисян продолжил карьеру в Армении, причем в нескольких отраслях с разными требованиями к технике. Он руководил техническими командами и внедрял собственную методику организации обслуживания: выстраивал профилактические работы, анализировал причины повторяющихся отказов и менял порядок ремонтов, чтобы оборудование работало стабильнее и реже останавливалось внепланово.

В Канаде его деятельность связана со сборкой, наладкой и вводом в эксплуатацию промышленного упаковочного оборудования, а также с обслуживанием автоматизированных линий. Здесь он тоже использует опыт системной работы с техникой: важно не просто устранить неисправность, а понять ее причину и предупредить повторение.

Украинский период в этой истории – не просто строчка в трудовой биографии. Работа в UTF укрепила его подход к управлению полным производственным циклом: от изготовления первой детали до окончательной проверки линии у заказчика. Этот опыт помог ему не только руководить производством, но и находить практические решения в сложных технических ситуациях. Подход, сложившийся за годы работы в украинском машиностроении, он продолжил развивать и применять на предприятиях других стран.

Похожие темы
УкраинаукраинцыКанада
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!