От смелых идей до больших проектов: участники ''Блогер Кемпа'' осваивают STEM-образование

Продолжается вторая осенняя смена "Блогер Кемпу" от Фонда Рината Ахметова. Участники проекта – дети в возрасте от 12 до 16 лет, пострадавшие от войны. Активность реализуется в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". В Кемпе создано безопасное пространство, где мальчики и девочки восстанавливают ментальное здоровье и психологически перезагружаются.

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"Жить под постоянными обстрелами – огромный вызов для детской психики. Именно поэтому работа Фонда направлена на то, чтобы помочь детям психологически перезагрузиться. Особенно это важно для детей ВПЛ, которые потеряли привычное окружение. После смен "Блогер Кемпу" мы ежедневно получаем слова благодарности от родителей, которые замечают позитивные изменения: у детей нормализуется сон, появляются новые интересы и друзья. Видеть, как ребенок снова открывается миру и находит новые силы, – это главная цель нашей работы", – говорит Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.

Участники второй осенней смены "Блогер Кемпа" уже начали занятия STEM, объединяющие науку, технологии, инженерию и математику. Это образовательное направление поможет подросткам получить новые знания, поработать с современными технологиями и попробовать себя в роли исследователей и изобретателей.

"STEM основан не на отдельном изучении предметов, а на решении практических задач и проведении различных экспериментов", – говорит Мирослава, участница осенней смены.

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Программа STEM-образования построена на практических заданиях, командном взаимодействии и работе с современными технологиями, чтобы помочь подросткам раскрыть свой потенциал и получить новые знания. Участники уже предлагают первые идеи собственных разработок.

"У нас на проекте сейчас возникла самая смелая идея – построить в нашем городе атомную электростанцию", – говорит Алина, участница "Блогер Кемпа".

Главные истории дня

В начале занятий дети познакомились с командой наставников и объединились в проектные группы. В течение смены они будут работать над STEM-проектами, выполнять практические задания, обмениваться идеями и вместе искать нестандартные решения. В конце кемпа каждая команда представит результаты своей работы.

STEM-программа позволяет подросткам не только применять знания на практике, но и развивать критическое мышление и креативность. Кроме того, участие в совместных активностях помогает детям переключиться, отвлечься от повседневных переживаний и восстановить силы в безопасной среде "Блогер Кемпу".

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Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны смогли восстановить силы, получить новые впечатления и найти единомышленников. Всего за годы деятельности Фонд оказал помощь более 6 миллионам украинских детей.