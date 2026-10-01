От шампанского с омарами до бутербродов: как изменилось питание в самолетах за последние 100 лет. Фото

Питание на борту самолетов за последние 100 лет изменилось кардинально – от простых ланч-боксов до блюд с лобстерами, икрой и шампанским, а затем снова к бутербродам и закускам. Особенно роскошным было бортовое питание в период так называемого "золотого века" авиации в 1950–1960-х годах.

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Пассажирам подавали полноценные обеды из нескольких блюд, использовали белое белье и настоящие столовые приборы, а на некоторых рейсах даже работали повара. Сегодня же качество питания сильно зависит от авиакомпании, класса обслуживания и стоимости билета, пишет Daily Mail.

1920–1930-е: бутерброды и фрукты

По имеющимся данным, первым питанием, которое предлагали на борту, был заранее упакованный ланч-бокс с бутербродами и фруктами.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, 11 октября 1919 года такой набор подавали "юнги" на борту транспортного самолета Handley Page, следовавшего из Лондона в Париж.

Горячее питание появилось позже – в 1928 году его начали подавать на борту самолета Lufthansa.

Простота меню была вполне понятна, ведь авиаперелеты тогда только набирали популярность. Самолеты были меньше, турбулентность случалась чаще, а ланч-боксы, похожие на коробки для пикника, были привычным явлением.

1940–1950-е годы: омары, икра и пятиразовое питание

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В период расцвета "золотой эры" авиапутешествий билеты стоили очень дорого. По данным Key Aero, билет в одну сторону из Великобритании в Рим тогда стоил бы эквивалент около 3000 фунтов стерлингов в современных деньгах.

В 1948 году Pan American World Airways, или Pan Am, представила туристический класс, а бортовое обслуживание стало значительно роскошнее.

На борту могли подавать до пяти блюд, а стейки и лобстеры были привычными позициями в меню. Столы сервировали белыми льняными скатертями и настоящими столовыми приборами.

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Пассажирам спальных купе также могли подавать завтрак в постель.

В меню встречались фаршированные цесарки, икра и яйца, приготовленные по заказу. На борту Trans World Airlines ростбиф могли нарезать прямо с тележки в проходе самолета.

1960–1970-е: мясные пиры на высоте

В 1960-х годах "золотой век" авиации был в самом разгаре. Бортовое питание оставалось неотъемлемой частью роскошного перелета.

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В этот период на борту самолетов часто работали повара, а мясные пиры были обычным явлением.

1980–1990-е годы: начало экономии

В 1980-х годах ситуация с бортовым питанием начала резко меняться.

Одним из факторов стало разгосударствление авиационной отрасли, которое позволило перевозчикам самостоятельно устанавливать цены и маршруты. В США после реформ 1978 года на рынок могли выходить новые авиакомпании, а цены на перелеты снижались.

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В Великобритании этот процесс начался с принятия Закона о гражданской авиации 1980 года, а в 1987 году компания British Airways была приватизирована.

В результате авиаперелеты стали более доступными, самолеты – более заполненными, а впоследствии начали появляться бюджетные авиакомпании.

Наряду с этим начало ухудшаться качество бортового питания. Авиакомпании все чаще исходили из того, что пассажиры готовы отказаться от бесплатной еды и напитков в обмен на более дешевые билеты.

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2000-е: питание становится дополнительной услугой

В последующие годы такой подход стал еще более распространенным. Бесплатное питание в экономическом классе на коротких рейсах все чаще отменяли, а другие авиакомпании также начали сокращать дополнительные услуги.

В этом году Delta Air Lines объявила об отмене питания и напитков на сотнях рейсов с целью сокращения расходов.

Пассажиры бюджетных авиакомпаний также не могут рассчитывать на бесплатные напитки или закуски. В частности, во время полетов на Ryanair их приходится покупать отдельно.

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2010-е – сегодня: от сэндвичей до изысканных блюд

Сегодня качество питания на борту может сильно различаться в зависимости от авиакомпании. Пассажирам могут предложить как простые бутерброды, так и изысканные блюда.

Среди самых необычных вариантов – хот-дог в первом классе SWISS, ужин из 13 блюд от Japan Airlines и посещение Shake Shack в рамках сервиса Delta Air Lines.

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Singapore Airlines на этой неделе представила во всех классах обслуживания более 100 новых и обновленных блюд. Среди них – отварной лобстер из штата Мэн с шампанским соусом и жареная куриная грудка с соусом из черного перца.

В то же время бюджетные ограничения никуда не исчезли. Пассажиры бюджетных авиакомпаний продолжают жаловаться на качество еды.

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За последнее столетие бортовое питание прошло путь от простых бутербродов до настоящих гастрономических меню, а затем вновь вернулось к максимальной экономии. В то же время роскошные блюда на высоте по-прежнему доступны – правда, в основном для тех, кто готов за них заплатить.

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