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От Романа до Иордана: даты зимних праздников в Украине

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
312
От Романа до Иордана: даты зимних праздников в Украине
Даты зимних праздников 2026-2027. Источник: Создано с помощью ИИ

С середины ноября наступает особый период, наполненный церковными праздниками, народными обычаями и подготовкой к рождественским торжествам. Именно с ним связано известное выражение "от Романа до Иордана".

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь изменились даты многих праздников. Рождество Христово теперь отмечают 25 декабря, а Крещение – 6 января. Соответственно, сместились и другие важные даты зимнего праздничного цикла. OBOZ.UA публикует полный список зимних праздников.

Что означает выражение "от Романа до Иордана"

Это выражение охватывает ряд церковных праздников и связанных с ними народных традиций. Началом периода считают 18 ноября – день памяти святого Романа, а завершением – 6 января, когда отмечают Крещение, которое в народе называют Иорданом.

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До календарной реформы соответствующие даты по старому стилю приходились на 1 декабря и 19 января.

На это время приходятся Андреевские вечерницы, День святого Николая, Рождество, колядование, щедрование и посевание. Часть обычаев имеет христианское происхождение, другие сохранили элементы древних народных обрядов.

Даты зимних праздников по новому календарю

После календарных изменений основные праздники отмечают в такие дни:

  • 18 ноября – Романа. День памяти мученика Романа Кесарийского, с которого начинается упомянутый в выражении праздничный период.
  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третья Пречистая. Один из великих христианских праздников.
  • 24 ноября – Екатерины. День памяти великомученицы Екатерины, с которым в народной традиции связывали девичьи гадания на будущего мужа.
  • 30 ноября – Андрея Первозванного. Накануне молодежь традиционно устраивала Андреевские вечерницы, в частности с обрядом кусания калиты.
  • 4 декабря – Варвары. День памяти святой великомученицы Варвары.
  • 5 декабря – Саввы. День почитания преподобного Саввы Освященного.
  • 6 декабря – святого Николая. Особенно любимый детский праздник, когда малыши по традиции получают подарки.
  • 9 декабря – Анны. Церковь вспоминает зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной.
  • 24 декабря – Сочельник. Семьи собираются за праздничным ужином, главным обрядовым блюдом которого является кутья.
  • 25 декабря – Рождество Христово. Один из важнейших христианских праздников, который сопровождается богослужениями и колядованием.
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.
  • 27 декабря – день памяти святого первомученика Стефана.
  • 31 декабря – Маланка, или Щедрый вечер. Традиционно в этот день щедруют, водят Маланку и устраивают праздничные гулянья.
  • 1 января – Новый год, день святого Василия Великого. По народному обычаю этим утром принято засевать дома зерном, желая достатка и благополучия.
  • 5 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья.
  • 6 января – Крещение, или Иордан. Праздник Крещения Господня, центральной традицией которого является освящение воды.

Когда начинается Рождественский пост

Важной частью предрождественского периода является Рождественский, или Филипповский, пост. По новому церковному календарю в 2026 году он продлится с 15 ноября по 24 декабря включительно.

Пост начинается после дня памяти апостола Филиппа, который отмечают 14 ноября, отсюда и происходит его второе название.

В течение 40 дней верующие готовятся к Рождеству, уделяя особое внимание молитве, добрым делам, примирению с близкими и духовному очищению. Традиционно пост также предусматривает определенные ограничения в питании.

Он завершается накануне Рождества, 24 декабря.

Какие традиции сохранились до наших дней

Зимний цикл праздников в Украине тесно связан с семейными и общественными обычаями. На Андрея молодежь собиралась на вечерницы, на Николая дети ждали подарков, а на Рождество в дома приходили колядники с пожеланиями счастья, здоровья и достатка.

Особое место занимали щедрование и посевание. Считалось, что добрые слова, произнесенные в начале нового года, принесут семье благополучие.

Завершением зимнего праздничного цикла традиционно считают Крещение. Оно символически подводит итог периоду рождественских праздников, после которого люди постепенно возвращаются к привычному ритму жизни.

Несмотря на изменение календарных дат, значение большинства обычаев осталось неизменным: они объединяют семьи, поддерживают связь между поколениями и сохраняют украинское культурное наследие.

OBOZ.UA ранее писал о советах священника относительно поста и питания во время Рождественского поста.

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