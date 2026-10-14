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От незнакомцев до команды: с какими изменениями защитники Мариуполя завершают "Горотерапию"

Мария ШевчукМария Шевчук
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От незнакомцев до команды: с какими изменениями защитники Мариуполя завершают "Горотерапию"
"Горотерапия". Источник: "Сердце Азовстали"

В течение семи дней ретрита защитники Мариуполя, прибывшие на "Горотерапию" в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", преодолевают физические испытания, находят поддержку у соратников и учатся по-новому ощущать свои возможности. В последний вечер участники собираются у костра, подводят итоги совместной недели и делятся тем, что изменилось для них за это время.

От физических испытаний к вере в собственные силы

Горные маршруты, рафтинг и другие активности помогают участникам увидеть, что даже после ранений и сложного опыта они могут пробовать новое и преодолевать трудности. Для многих важным результатом становится не только пройденный маршрут, но и осознание собственных возможностей."Когда ребята, имеющие определенные ранения или физические ограничения, поднимаются на гору или проходят рафтинг, они понимают, что еще не списаны со счетов. Есть масса классных моментов", – делится участник ретрита Владислав Журжа.

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От незнакомцев до команды: с какими изменениями защитники Мариуполя завершают ''Горотерапию''

"Горотерапия" сочетает активности в Карпатах с психологической поддержкой и практиками посттравматического роста. Источник: "Сердце Азовстали"

Соратники, которым не нужно объяснять свой опыт

В начале ретрита участники могут сомневаться, смогут ли они провести неделю с незнакомыми людьми. Но совместные испытания, разговоры и взаимная поддержка постепенно объединяют их в команду. Иногда расставание в конце становится непростым именно потому, что рядом появляются люди, с которыми комфортно и безопасно. В этом заключается принцип "равный-равному", который активно использует в своих программах "Сердце Азовстали".Алексей Кушнир, ветеран и тренер по альпинизму, вспоминает участника одного из предыдущих кемпов, который сначала почти не разговаривал и не шел на контакт, а в конце уже общался наравне со всеми. Для организаторов такие изменения – один из важнейших результатов ретрита.

Посттравматический рост

"Горотерапия" сочетает активности в Карпатах с психологической поддержкой и практиками посттравматического роста (ПТР). Речь идет не о возвращении к жизни, какой она была до травматических событий, а о постепенном формировании новых опор и возможностей.Посттравматический рост – это не о том, что я должен вернуть себе прежнюю жизнь. Это о том: "Сегодня я сделал один шаг", "сегодня я смог побыть среди людей", "сегодня я позволил себе отдохнуть", "сегодня я попросил о помощи, и это не сделало меня слабее", – объясняет Анна Хоменко, психолог по посттравматическому росту и врач.

От незнакомцев до команды: с какими изменениями защитники Мариуполя завершают ''Горотерапию''

"Горотерапия" сочетает активности в Карпатах с психологической поддержкой и практиками посттравматического роста. Источник: "Сердце Азовстали"

Последний вечер ретрита становится символическим завершением совместного пути. У костра участникам предлагают написать на листах бумаги то, что они хотели бы оставить позади, а взамен забрать домой положительные эмоции, новые знакомства и опыт взаимной поддержки."Люди, которые еще неделю назад были чужими, незнакомыми, стали командой. И вы прошли большой путь – и жизненный, и здесь", – обращается к участникам Алексей Кушнир.

"Горотерапия" – одно из направлений комплексной поддержки защитников Мариуполя в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Ретрит помогает участникам восстанавливать социальные связи, открывать новые возможности и постепенно возвращать ощущение собственной силы и опоры на собратьев.

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