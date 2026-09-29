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От финансовой грамотности до самостоятельного управления портфелем: как Наида Хотинская меняет подход к инвестиционному образованию

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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От финансовой грамотности до самостоятельного управления портфелем: как Наида Хотинская меняет подход к инвестиционному образованию
Наида Хотинская
Источник: личный архив

Наконец-то это произошло: украинцы медленно, но уверенно меняют свое отношение к собственным сбережениям. Инвестирование больше не является уделом узкого круга профессионалов. Но здесь возникает другой вопрос: с чего начать человеку, который раньше никогда не инвестировал?

Кто-то начинает с классических книг, посвященных инвестированию. Кто-то – с постепенного самостоятельного изучения отдельных финансовых инструментов. Впрочем, наиболее эффективно – получить целостную систему знаний, построенную вокруг реального процесса работы частного инвестора.

Именно такая модель заложена в учебную программу "Pro Invest", созданную Наидой Хотинской. Эта образовательная экосистема существует с 2020 года и охватывает финансовую и инвестиционную грамотность, а также консалтинг.

От финансовой грамотности до самостоятельного управления портфелем: как Наида Хотинская меняет подход к инвестиционному образованию

Наїда Хотинська

Источник: особистий архів

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Набор знаний, который трансформируется в систему

"Pro Invest – полноценная программа обучения инвестированию на фондовых рынках для частного инвестора, созданная по принципу „от нуля до самостоятельного управления портфелем", – говорит магистр международных экономических отношений и основательница образовательного проекта "Pro Invest Academy" Наида Хотинская.

И методология в данном случае имеет принципиальное значение.

Программа состоит из десяти основных модулей и бонусного блока. И студенты начинают не с выбора "перспективной акции", а с построения финансового фундамента.

Следующий уровень – освоение инструментов, из которых фактически формируется портфель. Завершают систему практические инструкции, психология инвестора и алгоритм дальнейших самостоятельных действий в соответствии с составленным инвестиционным планом.

Среди главных проблем финансового самообразования Наида Хотинская называет фрагментарность. По её словам, человек может знать, что такое ETF, акции и облигации, даже иметь брокерский счёт, но эти отдельные навыки ещё не складываются в инвестиционную систему. Свою экспертизу в этой сфере Хотинская формирует не только благодаря практике и образовательным проектам, но и благодаря профессиональному признанию: в 2023 году она получила звание "Гордость профессии", а в 2025-м стала "Инвестиционным ментором года" по версии Fin Blogger Award и "Предпринимателем года" по версии Ukrainian Business Award.

"Подход, который мы выбрали, помогает преодолеть эту фрагментарность и выстроить целостный последовательный процесс принятия решений", – отмечает финансовый советник.

От обучения к действию

Еще одна принципиальная черта Pro Invest – ориентация на практический результат. Каждый модуль завершается итоговым тестом для самопроверки и выполнением практического задания по анализу и отбору.

"Я хочу, чтобы после вопроса „что это?" студент сразу задавал себе вопрос „как именно это работает?" – и получал на него ответ", – говорит финансовый эксперт, которая в 2026 году была отмечена на Fin Blogger Award за лучший инстаграм-блог об инвестициях.

И, похоже, именно в этом и заключается одна из важнейших особенностей её интеллектуального продукта: не заменять инвестора экспертом, который говорит, что покупать, а постепенно передать самому человеку инструментарий для анализа и принятия решений.

Почему это важно для рынка

Число частных инвесторов неуклонно растет. А вместе с этим растет и потребность в ином качестве финансового образования. Pro Invest переводит его из плоскости разрозненных рекомендаций в плоскость структурированной подготовки частного инвестора.

Поэтому конкретная купленная акция и краткосрочная доходность – не самый важный результат. В отличие от способности новичка самостоятельно формировать стратегию, формировать портфель и системно управлять им в дальнейшем.

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