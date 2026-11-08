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От 4 мороза до +10: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 ноября

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
348
От 4 мороза до +10: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 ноября
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 ноября. Источник: pexels

В воскресенье, 8 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в последний день недели синоптики не прогнозируют.

В первой половине дня в западных областях местами возможен туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температурные качели

По всей стране преобладает слабый ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура воздуха в большинстве регионов опускалась до 4 градусов мороза.

Днем ситуация существенно изменится. Столбики термометров в большинстве областей покажут от +1 до +6 градусов, а на Закарпатье воздух прогреется до +10.

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Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области 8 ноября осадков также не предвидится, сохранится облачная погода с прояснениями.

Ночью температура в Киеве держалась около 0, а в дневные часы воздух прогреется до +4...+6 градусов.

От 4 мороза до +10: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 ноября

Погода в Украине 8 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 7 ноября улицы нескольких регионов Украины погрузились в зимнюю атмосферу. Первый снег выпал в ряде областей на левобережной части страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Карпаты пришла настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский утром в четверг, 5 ноября 2026 года, температура воздуха опустилась до 9 мороза. На вершине – снег и ясно.

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