''Вечная скорбь и вечная слава'': на войне погиб сержант бригады ''Кара-Даг''. Фото

К сожалению, в войне с российскими оккупантами Украина теряет своих лучших сыновей. Недавно стало известно о гибели на фронте сержанта бригады "Кара-Даг" Евгения Иванского. Это произошло в Доброполье.

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Иванский, уроженец Запорожья, специально вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину. Печальную новость о его гибели подтвердили в Запорожском национальном университете, где Евгений был выпускником факультета истории и международных отношений.

Что известно о Герое

Евгений родился в июле 1989 года в Запорожье. В 1995-2006 годах учился в Запорожской гимназии № 2 имени Леси Украинки, а также окончил местную детскую художественную школу.

Однако с детства Евгений особенно интересовался историей. Он много читал, участвовал в исторических олимпиадах. А в 2006 году поступил на исторический факультет Запорожского университета, который окончил в 2010 году.

Жизнь воина

После учебы Евгений прошел срочную военную службу (служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, имел звание младшего сержанта).

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Параллельно с военной службой и учебой Евгений получил еще одну профессию – штурмана промышленных судов. Для этого молодой человек специально приехал в Херсон, где поступил в государственную морскую академию. С 2012 года работал моряком на балкерах и нефтеналивных танкерах и побывал во многих странах мира.

Вторжение захватчиков

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, Евгений как раз находился в зарубежном рейсе. Он досрочно расторг контракт, вернулся в Украину и добровольно вступил в армию.

Главные истории дня

Сначала Евгений служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде в качестве связиста и пилота дронов, воевал на Харьковском направлении, участвовал в контрнаступлении, боях за Изюм и Лиман, а также в обороне Белогоровки в Луганской области. Однако в марте 2025 года военнослужащий перевелся в 15-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг".

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Уже в качестве нацгвардейца он выполнял боевые задачи на Харьковском направлении и в Донецкой области. Занимал должность старшего оператора беспилотных летательных аппаратов отделения управления командира батареи 3-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.

2 октября 2026 года Евгений Иванский погиб при выполнении боевого задания в Доброполье.

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Награды Героя

Побратимы и друзья вспоминают Евгения как умного, честного, надежного и смелого человека. Он пользовался авторитетом среди тех, кто его знал, и к его мнению часто обращались за советом. Военный также увлекался спортом, в частности тяжелой атлетикой, и регулярно тренировался.

Евгений Иванский имел много наград именно за службу в армии. Среди них – "Золотой крест" от командующего ВСУ, "Крест "Воинская честь" и "Стальной крест", а также награда президента Украины "За оборону страны".

Другие герои страны

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Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Николай Скрипка. Сердце храброго воина остановилось 5 мая 2024 года.