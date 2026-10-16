Вот не было, не было и снова…

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Журналисты издания Oboz.ua опубликовали расследование об очередной афере группы киевских власть имущих, бизнесменов и родственников чиновников. Эта местная олигархическая группа во главе с депутатом Киевсовета шести совокупных созывов Игорем Баленко якобы смогла присвоить тысячи квадратных метров недвижимости столицы стоимостью в миллионы долларов, благодаря НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ решениям суда в небольшом городке Гребенка, что в Полтавской области. И я здесь обращаю ваше внимание не только на рейдерскую схему, но и на другой показательный факт политико-коррупционного характера: один из главных фигурантов этого дела Игорь Баленко является депутатом Киевсовета уже почти 25 лет подряд (с 2002 года он был избран в Киевсовет от "Народного блока Литвина" и прошел тернистый, почти 25-летний путь депутата в "ГАКе", "Фронте перемен", "Солидарности", а ныне "Европейской солидарности"). Но это так, для пролога.

Дело в том, что сейчас во многих городах, городках и ОТГ сформировались устойчивые ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ или ФЕОДАЛЬНЫЕ группировки, которые десятилетиями царствуют, делят бюджет, поскольку формируют "свою" местную власть под названиями различных партий. Возбудить уголовные дела в их отношении – нереально, ведь составной частью этого вечного властно-коррупционного клана являются и правоохранители, и судьи. Переизбрать их на выборах – практически невозможно, поскольку они полностью контролируют все бюджетные потоки и располагают всем местным административным ресурсом. И спасибо властям – они еще и получают дополнительные бюджетные средства на "гречкосийство" в своих избирательных округах. Например, только в охваченном войной Киеве в 2025 году депутаты Киевсовета освоили 2 МИЛЛИАРДА бюджетных гривен для своих фондов.

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Как СЛОМАТЬ властно-коррупционную систему городских ОЛИГАРХАТОВ и сельского ФЕОДАЛИЗМА?

Прежде чем изложить предложение, напомню, что еще в начале 2004 года я предложил ОГРАНИЧИТЬ срок пребывания народных депутатов в Верховной Раде максимум ДВУМЯ СРОКАМИ ПОДРЯД. Тогда меня поддержали лишь 157 депутатов. Впоследствии я сформулировал "ПРИНЦИП ДВУХ СРОКОВ или 10 ЛЕТ" в целях постоянного ОБНОВЛЕНИЯ власти и необходимости ОЧИСТКИ ее от коррупции.

Речь идет об узаконивании максимального срока в 10 ЛЕТ или ДВУХ СРОКОВ пребывания в должностях ВСЕХ избранных или назначенных должностных лиц, которые занимаются распределением средств из местных и государственных бюджетов. То есть – это и городские головы, и депутаты, и главы ОТГ, и руководители государственных и коммунальных предприятий.

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Предвижу критику в так называемой "неконституционности" и "недемократичности" моего ПРИНЦИПА ДВУХ СРОКОВ или 10 ЛЕТ.

Поэтому сразу же обращу внимание на то, что в Украине на конституционном и законодательном уровне этот принцип уже действует в отношении президентов, ректоров, директоров институтов, деканов, заведующих кафедрами…

Кроме того, во многих странах ЕС также внедрен этот принцип:

в Польше – 2 срока для мэров, в Италии – 2 срока для глав крупных городов. Во многих европейских странах ограничение в два срока распространяется и на работу дипломатов, работающих в других государствах.

Поэтому надеюсь, что на послевоенных выборах и действующий президент, который обещал достойно работать в интересах украинского народа лишь ОДИН СРОК, и львиная доля нынешних местных власть имущих наконец ЗАВЕРШИТ свою должностную, не боюсь сказать, государствообразующую деятельность.

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