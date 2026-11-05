Ветеринар назвала пять пород собак, которых никогда бы не завела: даже если они милые

Ветеринар поделилась пятью породами собак, которых сама не завела бы, включая одну, которая "милая и уникальная", но уязвима перед рядом серьезных проблем со здоровьем.

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Рейчел Сиу – медик из Техаса, работавшая с самыми разными экзотическими домашними животными, в том числе собаками и кошками, поэтому у нее огромный опыт, пишет Express.

Поэтому она назвала пять видов собак, которых сама не хотела бы заводить, а также перечислила связанные с ними проблемы, о которых должны знать потенциальные владельцы.

Хаски

Первая порода, которую она отметила, – хаски; игривые, любящие существа, к которым людей тянет, потому что они "красивые", "умные" и с ними "весело проводить время".

Они появились в суровом арктическом климате Сибири и имеют утепленный двойной шерстный покров, что делает их очень приспособленными к холоду.

Но это также делает их плохо приспособленными для жизни где-нибудь вроде Техаса, который известен своей палящей жарой и влажной погодой, особенно летом.

Кроме того, они известны тем, что сильно линяют, и она предупреждает потенциальных владельцев: важно выбрать породу, которая подходит и вашему образу жизни, и местности.

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Такса

Их длинная спина означает, что они "очень склонны к заболеванию межпозвоночных дисков (ЗМД) – самому распространенному заболеванию позвоночника, которым страдают собаки".

Из-за этой уязвимости владельцев собак предупреждают, что с ними нужно быть очень осторожными и следить, чтобы они не прыгали с высоких поверхностей и не получали серьезных травм.

Риск серьезных проблем с позвоночником настолько велик, что специалистка рекомендует всем, кто заводит таксу, откладывать немного денег на случай, если понадобится недешевая операция на спине.

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Немецкий дог

Есть одна печальная причина, по которой она не хотела бы завести эту собаку. Единственная проблема этой собаки в том, что она живет недолго.

По словам ветеринара, собаки этой породы, которые могут вырастать почти до 90 см в холке и весить около 90 кг, быстро растут и очень рано начинают испытывать проблемы со здоровьем, поэтому владельцы должны быть к этому готовы.

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Каракуль

Порода считается гипоаллергенной (то есть менее склонной к аллергическим реакциям), мало линяет и неприхотлива в уходе.

Однако, согласно опыту Рейчел, это не всегда так. Она часто встречала собак этой породы, которые все же линяют. Медицинский эксперт рекомендует тем, кто ищет собаку, требующую сложного ухода и имеющую похожую внешность, просто завести пуделя и сделать ему стрижку в стиле каракуля.

Кроме того, она отметила, что хотя некоторые из них обладают приятным темпераментом, ей встречались и другие с "серьезными проблемами с поведением".

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Бульдог

Ее последний выбор – это бульдоги или любая порода брахицефальных собак (термин, обозначающий собак с короткой головой, которые страдают от различных проблем со здоровьем из-за особенностей их разведения).

Доктор Рейчел говорит, что самая очевидная для нее проблема с ними заключается в том, что им "трудно дышать из-за удлиненной челюсти и сжатого лица".

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