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Ветеринар назвала пять пород собак, которых никогда бы не завела: даже если они милые

Алеся ЗаецАлеся Заец
Time to read2 мин
705
Ветеринар назвала пять пород собак, которых никогда бы не завела: даже если они милые
Какую породу собак лучше не заводить. Источник: Pexels

Ветеринар поделилась пятью породами собак, которых сама не завела бы, включая одну, которая "милая и уникальная", но уязвима перед рядом серьезных проблем со здоровьем.

Рейчел Сиу – медик из Техаса, работавшая с самыми разными экзотическими домашними животными, в том числе собаками и кошками, поэтому у нее огромный опыт, пишет Express.

Поэтому она назвала пять видов собак, которых сама не хотела бы заводить, а также перечислила связанные с ними проблемы, о которых должны знать потенциальные владельцы.

Хаски

Первая порода, которую она отметила, – хаски; игривые, любящие существа, к которым людей тянет, потому что они "красивые", "умные" и с ними "весело проводить время".

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Ветеринар назвала пять пород собак, которых никогда бы не завела: даже если они милые

Хаски были выведены для работы. Источник: Pexels

Они появились в суровом арктическом климате Сибири и имеют утепленный двойной шерстный покров, что делает их очень приспособленными к холоду.

Но это также делает их плохо приспособленными для жизни где-нибудь вроде Техаса, который известен своей палящей жарой и влажной погодой, особенно летом.

Кроме того, они известны тем, что сильно линяют, и она предупреждает потенциальных владельцев: важно выбрать породу, которая подходит и вашему образу жизни, и местности.

Такса

Их длинная спина означает, что они "очень склонны к заболеванию межпозвоночных дисков (ЗМД) – самому распространенному заболеванию позвоночника, которым страдают собаки".

Из-за этой уязвимости владельцев собак предупреждают, что с ними нужно быть очень осторожными и следить, чтобы они не прыгали с высоких поверхностей и не получали серьезных травм.

Риск серьезных проблем с позвоночником настолько велик, что специалистка рекомендует всем, кто заводит таксу, откладывать немного денег на случай, если понадобится недешевая операция на спине.

Ветеринар назвала пять пород собак, которых никогда бы не завела: даже если они милые

Такси бывают довольно проблемными. Источник: Pexels

Немецкий дог

Есть одна печальная причина, по которой она не хотела бы завести эту собаку. Единственная проблема этой собаки в том, что она живет недолго.

По словам ветеринара, собаки этой породы, которые могут вырастать почти до 90 см в холке и весить около 90 кг, быстро растут и очень рано начинают испытывать проблемы со здоровьем, поэтому владельцы должны быть к этому готовы.

Каракуль

Порода считается гипоаллергенной (то есть менее склонной к аллергическим реакциям), мало линяет и неприхотлива в уходе.

Однако, согласно опыту Рейчел, это не всегда так. Она часто встречала собак этой породы, которые все же линяют. Медицинский эксперт рекомендует тем, кто ищет собаку, требующую сложного ухода и имеющую похожую внешность, просто завести пуделя и сделать ему стрижку в стиле каракуля.

Кроме того, она отметила, что хотя некоторые из них обладают приятным темпераментом, ей встречались и другие с "серьезными проблемами с поведением".

Бульдог

Ее последний выбор – это бульдоги или любая порода брахицефальных собак (термин, обозначающий собак с короткой головой, которые страдают от различных проблем со здоровьем из-за особенностей их разведения).

Доктор Рейчел говорит, что самая очевидная для нее проблема с ними заключается в том, что им "трудно дышать из-за удлиненной челюсти и сжатого лица".

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