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Ветеранские пространства в Украине должны работать на человека, – Буданов

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
435
Ветеранские пространства в Украине должны работать на человека, – Буданов
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что эффективность ветеранских пространств в Украине необходимо оценивать по количеству реальных потребностей ветеранов, которые удалось удовлетворить, а не по формальным показателям их работы.

"Ветеранские пространства должны работать для человека, и оценивать их мы будем по тому, сколько реальных запросов они закрыли", – сказал Буданов в интервью Новини LIVE, говоря о приоритетах ветеранской политики на 2027 год.

По его словам, одна из главных задач – создание единой системы сопровождения ветеранов, которая обеспечит доступ к медицинской помощи, протезированию и социальным гарантиям без необходимости повторно собирать документы и обращаться в разные учреждения.

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Для этого, отметил глава ОП, необходимо завершить электронное взаимодействие между ведомствами и начать создание подразделений Государственной службы сопровождения в громадах.

Кроме того, среди приоритетов на 2027 год Буданов назвал привлечение ветеранов к государственной службе и формирование целостной законодательной базы ветеранской политики.

Напомним, ранее под председательством Кирилла Буданова состоялось заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов и их семей. По его итогам определены четыре приоритетных направления работы: медицинская помощь, реабилитация и протезирование, реформирование системы сопровождения ветеранов, развитие ветеранских пространств, а также лечение и оздоровление.

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