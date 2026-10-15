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Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
icon 17,3 т.
Иллюстрация. Финансовый гороскоп
Иллюстрация. Финансовый гороскоп. Источник: freepik.com

Заслуженный успех ждет три знака зодиака после 15 октября 2026 года. Большие мечты приведут к еще большим наградам в четверг, потому что, когда Солнце выравнивается с Юпитером, мы убеждены, что ничто не может пойти не так. Это просто означает, что у нас есть уверенность и смелость, чтобы довести до конца что-то важное.

Особенно для огненных знаков этот транзит помогает нам учиться на прошлых ошибках и легко применять эти уроки в настоящем, пишет 

Овен

Когда Солнце находится в выравнивании с Юпитером, у вас, Овны, невероятно позитивный настрой& Это усиливается вашей способностью сдержать данное себе некоторое время назад обещание. Вы держите слово, и этим гордитесь.

Вы всегда стремились к успеху и никогда не считали его невозможным, даже когда на вашем пути возникали препятствия. Вы просто преодолевали трудности и продолжали работать. И теперь все это приносит свои плоды.

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Благодаря тому, что вы замести следы и действовали правильно, желаемый вами успех будет долговременным. Он не продлится всего один день и даже не до конца года. Во время этого транзита вы по-настоящему почувствуете, что значит этот успех, и Вселенная будет

Лев

Вам очень легко резко изменить свое настроение, когда дело доходит до пессимистичного настроя. Вам нужен всего один маленький знак, указывающий на то, что дела идут хорошо, и вы готовы двигаться дальше, Лео. Вам не нужно многого, чтобы поверить в позитив .

Вы стремитесь к успеху, и хотите, чтобы он приносил счастье. Вам надоело чувствовать стресс, поэтому вы не собираетесь бороться за успех. Вы пригласите его естественным образом, с радостью в сердце. Вселенная определенно одобряет такой образ мышления.

Вот почему, когда Солнце в Весах в четверг выравнивается с Юпитером в вашем знаке, вы можете ощутить успех, обретя счастье. Дело никогда не было в деньгах, хотя вы и не отталкиваете их. На самом деле, речь идет о том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. И точка!

Стрелец

Для вас, Стрельцы, успех – это преодоление препятствий, которые вас сдерживали, даже когда вы сами этого не осознавали. Вы преодолели барьер, и это чувство свободы. Какое облегчение!

Когда Солнце находится в одной плоскости с Юпитером, вашей правящей планетой, вы полностью осознаете силу своего разума. Такая автономия позволяет вам чувствовать себя прекрасно и гордиться своими достижениями. Вы искренне верите, что нет ничего, чего вы не могли бы достичь, и вы будете правы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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