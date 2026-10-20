Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября

Этот день благоприятствует быстрым решениям, работе и обучению. Луна в Водолее потребует от нас самостоятельного мышления, смелости и отказа от попыток любой ценой подстроиться под остальной мир. Все получится, но будьте осторожны в своем поведении и словах, так как Венера будет в квадратуре с Плутоном, и этот аспект привнесет тревогу в отношения.

Видео дня

Лучше не проявлять нетерпение или превосходство, если кто-то испытывает трудности. Спорить – пустая трата энергии, так как люди могут стать немного подозрительнее. Будьте добры к другим, и вы избежите проблем, пишет Vogue.

Овен

Вас ждет приятный день. Вы будете разговорчивы и готовы к новым вызовам. Секстиль Луны сделает ваши идеи более привлекательными и даже принесет вам дополнительные деньги. Однако будьте осторожны, поскольку сплетни могут раздражать, но в конечном итоге они окажутся неправдой. Не позволяйте никому эксплуатировать ваш энтузиазм и извлекать выгоду из ваших идей. Во второй половине дня произойдет изменение погоды, и кто-то соблазнит вас совершить более крупные покупки.

Телец

Квадрат Луны к вашему знаку заставит людей отвлекать вас. Возможны мелкие недоразумения, так как кто-то может что-то неправильно понять или забыть. Не злитесь и не вините себя. Действуйте медленно и самостоятельно, потому что в конечном итоге вы достигнете своих целей. Послеобеденное время идеально подходит для отдыха. Не берите на себя обязанности, которые вам сейчас не нужны, и отдохните от стресса – желательно прогулявшись или занявшись йогой.

Близнецы

Вы почувствуете, что достигаете своих целей, и все наконец успокоится. Однако ваши коллеги или близкие могут что-то упустить. Если кто-то допустит ошибку, вы спасете ситуацию. Это также хороший день для примирения с врагами и быстрого разрешения споров и недоразумений. Подумайте о чем-нибудь расслабляющем, возможно, вы откроете для себя новое хобби. Вам везет в любви, но вам может быть трудно найти время для свидания.

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Рак

Вы будете очень организованны, но лучше избегать сложных дискуссий. Вы с готовностью возьметесь за амбициозные задачи, лишь бы доказать, что заслуживаете большего. Однако подумайте, действительно ли вам нужны такие жертвы. Без чувства вины встречайтесь с друзьями, планируйте различные мероприятия и организуйте события. Избегайте напряженности в отношениях. Не расстраивайтесь, если ваш любимый человек занят своими делами. А потом найдите себе интересное хобби.

Лев

Соединение Марса с вашим знаком поможет вам в достижении целей. Никто не остановит вас и не запретит ничего. Решите нерешенные вопросы, примите правильные решения, и у вас будет спокойный вечер. Днем вам захочется больше развлечений. Если у вас есть планы, связанные с искусством или хобби, вы тоже прекрасно проведете время. Кто-то из близких может заметить, что вы не занимаетесь делами вместе, но вас это не будет беспокоить.

Главные истории дня

Дева

День пройдет успешно. Вы можете рассчитывать на доброту и понимание. Кто-то с радостью поможет вам решить проблему, с которой вы долго боролись. Это придаст вам уверенности в будущем. Стоит встретиться с друзьями после обеда. Послушайте последние новости, и вы, возможно, передумаете насчет какого-то события и все-таки решите пойти.

Весы

Тригон Луны к вашему знаку придаст вам сил. Вы быстро решите избавиться от различных непогашенных долгов. Вы сосредоточитесь на работе, счетах или уборке. Наконец, вы вздохнете с облегчением, потому что вам удастся что-то сделать. Однако вечером не заставляйте себя делать то, чего не хотите. Стоит отдохнуть, потому что завтра будет еще один напряженный день, полный важных встреч.

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Скорпион

Старайтесь не расстраиваться из-за пустяков, держите нервы под контролем. Стоит поискать новое хобби или возможность для обучения. Возможно, вы заведете интересных друзей, которые вдохновят вас на создание прибыльных идей. В любви все станет теплее, но с квадратурой Венеры и Плутона не торопитесь и не давите на близких. Сегодня вас ждет удача, но не все будут такими же оптимистичными и уверенными в себе, как вы.

Стрелец

Вы почувствуете прилив амбиций. Сегодня вы не будете бояться более сложной работы; вы действительно постараетесь не сбиться с пути. Тригон Марса помогает, поэтому не сдавайтесь, ведь в конечном итоге вы добьетесь своего. Однако во второй половине дня замедлите темп и не критикуйте своих близких, и вы избежите недоразумений. Тригон Юпитера советует вам отдохнуть. Вечером йога или плавание, а затем просмотр серии сериала, действительно поднимут вам настроение.

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Козерог

Подумайте о своем будущем и спланируйте что-нибудь амбициозное. Также стоит налаживать контакты с людьми, ведь вы можете завести интересных знакомых, которые вдохновят вас на новые и прибыльные идеи. Любовь будет страстной, но остерегайтесь сплетен. Кто-то может завидовать вашим успехам или даже действовать недобросовестно. Не слушайте негативные новости о близких, и вы избежите проблем.

Водолей

Будьте отзывчивы и добры, потому что ваша позитивная энергия сегодня пригодится всем. Соединение Луны благоприятствует вашему благополучию, и вы сможете быстро разрешить сложные вопросы или получить что-то ценное от важного человека. Ваши идеи окажутся прибыльными, но вы не будете думать только о работе весь день. После обеда вас ждут успешные встречи, а также вы можете получить интересные новости или предложение о поездке.

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Рыбы

Вас ждет насыщенный день. Вам напомнят о счетах, важных проектах и ​​различных незавершенных делах. На работе внимательно проверьте свою корреспонденцию, чтобы ничего важного не пропустить. Тригон Венеры к вашему знаку благоприятствует принятию мудрых финансовых решений. Вечером аура изменится на более игривую, что повлияет на ваши успехи в любви.

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