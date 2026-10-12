Учёные назвали два фактора, которые угрожают исчезновением человечества к 2100 году

Злоупотребление искусственным интеллектом и ядерные конфликты могут стать самыми серьезными угрозами для существования человечества к 2100 году. Исследователи определили 17 взаимосвязанных катастрофических угроз, среди которых технологические риски, конфликты, болезни и изменения окружающей среды.

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Ученые призвали мировых лидеров действовать сообща, чтобы защитить здоровье и жизнь будущих поколений. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном в журнале The Lancet, пишет Sky News.

Какие угрозы могут привести к исчезновению человечества

Помимо злонамеренного использования искусственного интеллекта и ядерных конфликтов, исследователи определили ещё 15 катастрофических угроз для здоровья человека. Среди них — загрязнение воздуха, изменение климата, природные пандемии, ожирение, курение, чрезмерное употребление алкоголя и ухудшение психического здоровья.

В перечень также вошли устойчивость к противомикробным препаратам, недоедание в детском возрасте, обычные конфликты, сокращение международной помощи, высокое кровяное давление, неравенство доходов, низкий уровень образования и нездоровое старение.

Как оценивались риски

Оценку провели с участием 35 экспертов в области здравоохранения, экономики, безопасности, государственного управления и технологий. Исследователи проанализировали сотни угроз, используя исторические данные и результаты исследования 204 стран и территорий.

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Риски оценивались по количеству лет здоровой жизни, утраченных из-за болезней, инвалидности или преждевременной смерти. Угрозу считали катастрофической, если она могла привести к потере не менее одного миллиарда лет жизни с поправкой на инвалидность.

Ученые призвали не откладывать принятие мер

Сопредседатель комиссии, профессор Кристофер Мюррей, заявил, что у человечества все еще есть возможность противостоять выявленным угрозам. В то же время промедление с принятием решений только увеличит затраты в будущем.

Главные истории дня

Доктор Наталья Канем подчеркнула, что глобальные кризисы могут усугублять неравенство, а больше всего от них пострадают наиболее уязвимые слои населения.

Исследователи призвали совершенствовать системы здравоохранения, увеличивать инвестиции в технологические инновации и учитывать возможные риски при принятии решений.

Результаты исследования будут представлены на трехдневном Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине, который начнётся в воскресенье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на сегодняшний день искусственный интеллект открывает беспрецедентные возможности для доступа к информации и автоматизации задач. Однако, как показывают последние наблюдения и исследования, ИИ влияет на фундаментальные когнитивные функции человека — память и способность к обучению.