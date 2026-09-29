Важен не столько сам продукт, сколько его подача, которая формирует восприятие его ценности, – Андрей Бондаренко

Бизнес-девелопер – о том, почему бизнесменам теперь важно мыслить, как работник кино и телевидения.

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Правила пиара снова изменились. Если раньше компании делали ставку на таргет и контекстную рекламу, то теперь аудитория чаще игнорирует эти источники. Приходится искать новые способы достучаться до потребителей и все чаще в этом помогает специалисты с опытом в медиа, которые помогают не только пиарить продукт, но и "находить боли" в отрасли, грамотно позиционироваться на рынке и даже переосмыслять бизнес-процессы.

Бизнес-девелопер Андрей Бондаренко смог на практике соединить разные профессиональные миры. По его словам, это помогло не только грамотно пропиарить продукт, но также увидеть проблему в сфере логистики и предложить рынку новаторскую технологию. Его карьера началась в медиа: работая на телевидении над масштабными проектами, он вел переговоры с международными корпорациями, видел как устроены бизнес-процессы, например, в Procter & Gamble, Samsung или в компании Coca-Cola, и понял, как превращать внимание в деньги.

"И в медиа, и в обычном бизнесе отлично работает Freemium-модель, когда сначала даешь клиенту базовый продукт бесплатно, а затем монетизируешь его через продвинутый функционал. Такая экономика внимания и доверия применима почти везде", – говорит эксперт.

Сотрудничество с корпорациями помогло ему понять, как их стандарты коммуникации с аудиторией можно применять в малом и среднем бизнесе, и сейчас он помогает предпринимателям и блогерам, которые обращаются к нему за рекомендациями, выстроить позиционирование продукта. Как объясняет Андрей, многие фирмы плохо объясняют потенциальным потребителям свою ценность, особенно в таких сложных и консервативных отраслях, как логистика, где эксперт строит свой бизнес. Навигационное ИИ-приложение, например, он с самого начала позиционировал как инструмент, который экономит время и деньги, а также облегчает сложные процессы. Благодаря этому в разы быстрее удалось нарастить клиентскую базу.

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"Важен не сколько продукт, сколько его подача. Это не дизайн упаковки, а объяснение, кому, когда и зачем нужен ваш товар. Именно подача формирует восприятие ценности. Можно представить ваш продукт рядовой услугой, а можно – как уникальное и быстрое решение проблемы, за которое готовы заплатить больше", – объясняет эксперт.

Еще один навык, который медийный опыт дает бизнесу, – это чувство незакрытых ниш. По словам эксперта, это помогает замечать, где есть внимание аудитории, но нет качественного продукта. На этом пересечении и появляются сильные идеи.

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"Медиа формирует насмотренность: ты постоянно анализируешь, что привлекает внимание, а что – нет. Со временем начинаешь видеть не только контент, но и пробелы на рынке, где спрос уже сформирован, а решения – слабые или устаревшие", – говорит он.

Сегодня Андрей развивает первый траковый навигатор на базе ИИ и делится знаниями об использовании нейросетей в бизнесе. Накопленный опыт он изложил в своем руководстве для бизнесменов ""Math, Not Magic: A Founder’s Guide to AI in Business and What’s Really Under the Hood", где показал, как использовать ИИ так, чтобы он приносил четкие бизнес-результаты и повышал экономическую эффективность. Его рекомендации применимы в самых разных отраслях, и это показывает, что идеи на стыке медиа и бизнеса способны менять даже самые консервативные индустрии.

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