Старая плитка, устаревший рисунок или цвет, который больше не подходит к декору, могут существенно портить свежесть ванной комнаты. Однако их замена не всегда необходима.

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Вместо того чтобы планировать дорогой ремонт, стоит рассмотреть более простые решения. С помощью нескольких продуманных изменений даже небольшая комната может приобрести совершенно новый характер, пишет OBOZ.UA.

Один из самых простых способов изменить ванную комнату – покрасить плитку специальной краской для плитки. Такое решение позволяет изменить цвет стен, а в некоторых случаях и пола, без необходимости снимать старую плитку.

На рынке представлены разные оттенки, что позволяет легко подобрать их к выбранному стилю интерьера. Однако перед началом работы поверхность необходимо должным образом подготовить. Плитку следует тщательно вымыть, обезжирить и удалить любые мыльные или известковые отложения.

Также важно удалить любые отставшие куски старой затирки и защитить участки, которые вы не хотите красить. Некоторые продукты требуют дополнительного грунтования, поэтому всегда стоит проверять рекомендации производителя.

Саму краску лучше наносить валиком, предназначенным для гладких поверхностей. Обычно требуется два слоя краски, хотя точное количество зависит от выбранного продукта и цвета основания.

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Краска для плитки – не единственный вариант. Интересной альтернативой являются тонкие стеновые панели, которые можно установить, не снимая существующую плитку. Доступны модели, имитирующие мрамор, бетон, дерево или натуральный камень. Эти панели могут придать вашей ванной комнате элегантный, современный вид за относительно короткое время.

Наклейки на плитку тоже очень популярны. Это недорогой способ изменить облик вашего пространства, особенно в небольших помещениях. Можно выбрать однотонные узоры, геометрические мотивы или украшения, напоминающие традиционную плитку.

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