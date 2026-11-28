Ванная комната может быстро потерять свой блеск. На смесителях остаются разводы, на плитке – мыльные пятна, а на стекле появляются пятна от жесткой воды.

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Вместо того чтобы прибегать к разным чистящим средствам, приготовьте домашний раствор из трех простых ингредиентов: уксуса, апельсиновой цедры и небольшого количества средства для мытья посуды. Эта смесь пригодится для регулярной уборки, и она не требует больших усилий или затрат, пишет OBOZ.UA.

Как сделать домашнее средство для чистки ванной комнаты

Приготовить это средство очень просто, но потребуется немного терпения. Вам понадобятся только кожура 2-3 апельсинов, белый уксус и немного средства для мытья посуды. Сначала вымойте кожуру апельсинов и залейте ее уксусом в банке, полностью покрыв. Плотно закройте стеклянную банку и поставьте ее в темное сухое место примерно на 14 дней.

По истечении этого времени процедите полученную жидкость. В бутылке с распылителем разведите апельсиновый уксус водой в соотношении 1:1. Наконец, добавьте всего 2-3 капли средства для мытья посуды и тщательно перемешайте. Закройте крышкой оставшийся апельсиновый уксус и храните его в сухом месте до следующей уборки.

Нанесите приготовленную смесь на нужные поверхности , оставьте ее на короткое время, протрите мягкой тканью, а затем тщательно смойте водой. Наконец, вытрите поверхность насухо, чтобы избежать разводов и пятен. Некоторые пятна требуют более длительного замачивания.

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Этим раствором можно очистить почти всю ванную комнату, распыляя жидкость на раковину, душевую кабину и туалет. Для деликатных предметов стоит сначала проверить средство на незаметном участке.

Однако стоит помнить, что это самодельное средство подходит не для каждой поверхности. Не используйте его на мраморе или другом камне, чувствительном к кислотам, а также там, где это запрещено производителем. Однако при осторожном использовании оно может стать отличным помощником в уборке ванной комнаты.

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