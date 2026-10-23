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В Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
8,3 т.
В Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видео
В Украину из российского плена вернули 270 человек

В пятницу, 23 октября, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой в рамках договоренностей вернулись 270 наших защитников. Среди них – нацгвардейцы, в частности воины Азова, пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

Столько же захватчиков отправились в Россию. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно

По словам президента, среди освобожденных украинцев, которые в этот день вернулись домой, – нацгвардейцы, в частности воины Азова, пограничники, бойцы теробороны, военнослужащие Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Президент отметил, что большинство освобожденных – воины, защищавшие Украину в Мариуполе.

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В целом среди освобожденных из российского плена – 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был пленен в 2018 и 2020 годах.

Из российского плена вернули 270 украинцев.Источник: Zelenskiy / Official

Также вернулись защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многих незаконно осудили в России.

Среди тех, кто вернулся сегодня, – пятеро людей, которых считали погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года.

Самому молодому освобожденному – 24 года, самому старшему – 63

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что самому молодому освобожденному – 24 года, самому старшему – 63. У одного из воинов завтра день рождения – он отпразднует его на родной земле, защитнику исполнится 60 лет.

Он назвал этот обмен историческим, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных Россией военных: 86 осужденных и одного защитника, в отношении которого велось уголовное преследование.

Также удалось вернуть и тяжело больных и тяжелораненых военнослужащих. Лубинец подчеркнул, что по поводу нескольких из них, находящихся в критическом состоянии, он неоднократно обращался к российской стороне.

Украинские защитники вернулись домой из плена.Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Удалось вернуть большое количество азовцев

Омбудсмен добавил, что впервые за долгое время удалось вернуть большое количество азовцев. Дома также и один военнослужащий "Айдара".

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.

Там также добавили, что большая часть освобожденных сегодня защитников попала в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Еще девять человек – тяжелобольные.

Напомним, последний масштабный обмен пленными Украина и Россия провели 19 августа. Тогда из российского плена домой вернулись 103 военнослужащих, старшему из них – 59 лет, младшему – 26 лет. Среди освобожденных – защитники, которые воевали на Мариупольском, Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что 99% освобожденных из плена составляют военнослужащие рядового и сержантского состава. Самому молодому защитнику – 26 лет, самому старшему – 59 лет. Среди них есть двое военных, которые отмечали дни рождения как раз накануне. Также домой вернулись защитники с тяжелыми ранениями и серьезными заболеваниями.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 21 октября этого года Россия освободила из плена 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, которого оккупанты похитили из его дома в Украине 2 апреля 2022 года во временно оккупированном Изюме Харьковской области и приговорили к шести годам заключения. В российском плену американец подвергался пыткам со стороны оккупантов – его морили голодом, били палками, дубинками и ногами, электрошокером, натравливали собак, заставляли ползать по коридорам.

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