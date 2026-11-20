В Украину идут морозы и снег. В течение ближайшей недели погода будет демонстрировать тенденцию к похолоданию. Самые низкие температуры синоптики ожидают в конце недели в Карпатах, особенно в высокогорье. В то же время на остальной территории страны ночью возможны морозы до -5 градусов, однако днем будут преобладать "плюсовые" температуры.

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В то же время на следующей неделе морозы могут усилиться. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Какой будет погода в Украине до конца рабочей недели и на выходных

В пятницу в Украине пройдут дожди разной интенсивности. На западе будет небольшой дождь, тогда как на востоке и северо-востоке страны ночью осадков не будет. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 22 метров в секунду на всей территории страны, кроме северной части. Ночью и днем будут преобладать "плюсовые" температуры, +2… +8 градусов. На юге страны традиционно будет теплее всего. Ночью здесь ожидается +7… +12 градусов, днем +11… +16 градусов. В Карпатах ночью будет умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами может образоваться гололедица. Температура ночью и днем в карпатском регионе составит -2… +3 градуса.

Зато в субботу в Гидрометцентре ожидают прояснения и похолодания на 1-2 градуса. В ночные часы на северо-востоке могут пройти умеренные дожди, а также наблюдаться сильные порывы ветра, зато в южной части дождей не будет. Ночью температура будет держаться в пределах +2… +8 градусов, зато на западе возможен мороз до -3 градусов. В дневные часы на большей части территории Украины воздух прогреется до +4… +10 градусов, в то же время на юге будет теплее, до +8… +14 градусов. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют небольшой, а днем умеренный снег и мокрый снег. В этом регионе на дорогах местами может образовываться гололедица. Температура ночью и днем составит +1… -4 градуса.

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В воскресенье местами пройдут небольшие дожди, на западе и севере страны с мокрым снегом. На западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях ночью температура может опускаться до -5 градусов, тогда как днем воздух будет прогреваться до +5 градусов. На остальной территории страны ночью синоптики прогнозируют +2… +7 градусов, а днем +5… +10 градусов. В то же время в Карпатах пройдет небольшой снег, а ночью температура опустится до -3… -8 градусов. Днем в этом регионе также будет мороз до -5 градусов.

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Какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник на большей части территории Украины синоптики ожидают дожди, местами с мокрым снегом. В то же время на западе и севере существенных осадков не будет. Ночные температуры опустятся до -5 градусов, а дневные поднимутся до +5 градусов. На крайнем юге будет значительно теплее. Ночью +2… +7 градусов, днем +7… +12 градусов.

Согласно консультативному прогнозу, во вторник на востоке и юго-востоке страны могут пройти умеренные дожди. В среду местами возможен небольшой снег. В четверг преимущественно без осадков. В пятницу на правобережье синоптики прогнозируют небольшие осадки. Температура в эти дни на большей части территории Украины составит -2… -8 градусов, днем -2… +4 градуса.

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Будет ли снег в Карпатах?

В последние дни снежный покров в Карпатах не успел сформироваться, поскольку в дневные часы в этом регионе в основном преобладают положительные температуры. Лишь в высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается небольшой снежный покров высотой в один сантиметр.

"Возможно, в дальнейшем, когда температура воздуха будет снижаться, будут идти снегопады и снежный покров будет формироваться, но именно в высокогорье. Но так же днем он может таять или, наоборот, превращаться в гололедицу", – пояснила синоптик.

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Подробный прогноз погоды по регионам Украины на каждый день

Украинский гидрометцентр опубликовал карты погоды в Украине на период до 23 ноября. Они показывают довольно значительные температурные изменения, а также предупреждают о снеге.

В пятницу, 20 ноября почти на всей территории Украины ожидается облачная погода и осадки разной интенсивности. Однако отрицательных температур синоптики не прогнозируют. Ночью столбик термометра будет показывать от +3… +5 градусов на севере и северо-востоке до +12… +14 градусов в Одесской и Николаевской областях. Днем воздух будет прогреваться от +4… +6 градусов на севере до +15… +17 градусов на юге.

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В субботу, 21 ноября, солнечная погода и прояснения ожидаются на севере, частично в центре и на юге страны. На остальной территории страны будет облачно, на западе – небольшие осадки. Ночью прохладнее всего будет на северо-западе, +2… +4 градуса, а теплее всего, +9… +11 градусов, в Одесской и Николаевской областях. В дневные часы так же прохладнее всего будет на северо-западе, где воздух прогреется всего до +2… +4 градусов. Самые высокие температуры будут зафиксированы на юге страны – до +15 градусов.

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В воскресенье, 22 ноября, погода с прояснениями ожидается на большей части территории Украины. Однако это прояснение будет сопровождаться похолоданием. Ночные температуры снизятся от 0… -2 градусов на севере и северо-западе до +10 градусов на юге. В дневные часы прохладнее всего будет на Черниговщине, где ожидается 0… +2 градуса, а теплее всего – на юге, где воздух прогреется до рекордных +12 градусов.

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В понедельник, 23 ноября, погода с прояснениями возможна только на западе и крайнем востоке страны. В остальных регионах будет облачно, местами с осадками. Самые прохладные ночи будут в центральной части страны, где ожидается до -2 градусов. В то же время самые теплые ночи будут в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму – до +8 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 0… +2 градусов в северной части Украины до +10… +12 градусов в южных областях.