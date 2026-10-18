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В Украину надвигаются дожди и похолодание: какая погода ожидается в начале новой недели

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
В Украину надвигаются дожди и похолодание: какая погода ожидается в начале новой недели
Иллюстративное фото. Осень. Источник: Magnific

В начале следующей недели в Украину придет похолодание и дожди на большей части территории страны. Погоду в этот период будет формировать циклон, который принесет понижение температуры и осадки.

Самая низкая температура ночью ожидается +8 градусов во Львовской области, днем максимальная температура составит +19 градусов на востоке страны. Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине 19 октября

19 октября на западе Украины будет облачно, местами переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью т +5...+8 градусов, днем +8...+10 градусов.

В северных регионах будет облачно, местами переменная облачность, кое-где небольшой или умеренный дождь. Ночью температура воздуха ожидается +5...+10 градусов, днем +10...+12 градусов.

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В центральных областях Украины в понедельник будет облачно, местами переменная облачность, небольшой, кое-где умеренный дождь. Ночная температура +7...+9 градусов, дневная +8...+12 градусов.

На юге в этот день прогнозируется облачная погода, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +10...+12 градусов, дневная +11...+14 градусов.

На востоке страны будет облачно, местами переменная облачность, небольшой и умеренный дождь. Ночью температура воздуха достигнет +11...+13 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов, днем +14...+16 градусов.

Погода в Киеве

В столице в этот день ожидается дождливая погода. Температура ночью составит +13...+15, днем +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 19 октября.Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

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