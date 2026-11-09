В Украину ворвется тепло из Средиземноморья и Турции: синоптик удивил прогнозом

В начале недели в Украине сохранится сухая погода, однако позже ее сменят дожди и местами мокрый снег. Температура воздуха будет выше климатической нормы, особенно на юге и юго-востоке страны.

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Туда будут поступать теплые воздушные массы из Средиземноморья и Турции, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Прогнозом удивил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на неделю

В понедельник, 9 ноября, антициклон обеспечит Украине спокойную и сухую погоду. Осадков не ожидается, однако в юго-западных областях местами возможен туман.

Ночью температура опустится до 0 – -5 градусов, а днем составит +3 – +8 градусов. На крайнем юге воздух местами прогреется до +10 градусов.

Во вторник, 10 ноября, антициклон и дальше будет удерживать сухую погоду. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.

Ночная температура составит -4 – +1 градус, дневная – +4 – +9 градусов. На крайнем юге Украины и в Крыму местами потеплеет до +10 – +11 градусов.

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В среду, 11 ноября, погодные условия начнут меняться. Ночью западные области накроют дожди с мокрым снегом, а днем дождливая зона охватит большинство регионов, за исключением востока страны. На севере местами также возможен мокрый снег.

Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем в северных и западных областях составит +1 – +6 градусов, в остальных регионах – +7 – +12 градусов.

Главные истории дня

В четверг, 12 ноября, ночью осадки ожидаются в восточных областях и Крыму, а днем дожди охватят большую часть Украины. Они будут преимущественно небольшими, местами умеренными.

Температура воздуха ночью составит 0 – +5 градусов, днем – +4 – +9 градусов. В южных областях и на Прикарпатье будет теплее: ночью +5 – +10 градусов, днем +11 – +16 градусов.

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В пятницу, 13 ноября, из-за прохождения атмосферных фронтов погода останется неустойчивой. На территории страны пройдут умеренные дожди, а в западных областях местами они будут сопровождаться мокрым снегом. Самые интенсивные осадки прогнозируют в Карпатах.

Ночью температура будет колебаться в пределах +7 – +12 градусов, днем – +11 – +17 градусов. На западе будет прохладнее – +1 – +7 градусов, тогда как в Крыму воздух прогреется до +20 градусов.

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В субботу, 14 ноября, ночью дожди пройдут в большинстве областей, за исключением западных регионов. Днем осадки сохранятся на крайнем юго-востоке, местами возможен мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ночью температура составит 0 – +6 градусов, днем – +2 – +8 градусов. В юго-восточной части страны в течение суток ожидается +7 – +12 градусов.

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В воскресенье, 15 ноября, антициклон с запада принесет преимущественно сухую погоду. Ночью температура воздуха опустится до -4 – +1 градуса, а днем составит +1 – +6 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026-2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы, однако синоптики не исключают снегопадов, морозов и резких перемен погоды. Также, по прогнозам специалистов, в большинстве европейских регионов может увеличиться количество осадков.