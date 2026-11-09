В Украину ворвется потепление до +18: синоптики назвали дату

В четверг, 13 ноября, в Украине ожидается существенное потепление, которое охватит практически всю территорию страны. После предзимнего холода температура воздуха местами поднимется почти до сентябрьских показателей.

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В то же время в ряде западных и центральных областей пройдут дожди, поэтому погода будет неоднородной. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На западе Украины пройдут дожди, но местами потеплеет до +20°

Западный регион разделится на две зоны – с дождями и сухой теплой погодой.

Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются осенние дожди. Ночью на Прикарпатье температура составит +3...+5°, а на Закарпатье будет теплее – +8...+10°.

Днем во Львове прогнозируют +8...+10°, в Ужгороде – +11...+13°, а в Тернополе и Хмельницком воздух прогреется до +12...+16°.

В то же время Волынская и Ровенская области останутся без осадков. Ночью там будет +4...+7°, а днем – +10...+12°. Будет преобладать переменная облачность.

Теплее всего на западе будет на Буковине. В Черновцах ожидается солнечная погода без осадков, а температура днем достигнет +18...+20°.

Прогноз погоды на севере Украины

На севере также ощутимо потеплеет. Ночью температура воздуха составит +4...+6°.

В Чернигове и Сумах днем прогнозируют +9...+11°, а в Житомирской области воздух прогреется до +13...+15°. В течение дня будет облачно с солнечными прояснениями, без дождей.

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На востоке будет тепло и сухо

Восточные области 13 ноября встретят теплой и сухой погодой. Ночью в Харьковской области температура составит +5...+7°, а в Донецкой и Луганской областях – +6...+11°.

Днем солнце периодически будет появляться из-за облаков. В Харькове воздух прогреется до +12...+14°, а в Краматорске, Донецке и Луганске – до +14...+16°.

Дожди и потепление до +18° в центре и на юге

В центральных областях местами пройдут дожди. В Виннице, Черкассах, Кропивницком и Днепре ночная температура будет колебаться в пределах +4...+11°, а днем воздух прогреется до +14...+17°.

Главные истории дня

Без осадков останется Полтавская область. Там днем прогнозируют +13...+15°.

На юге также будет тепло, однако погода в областях будет отличаться. В Николаеве ожидаются дожди, а температура днем составит +15...+17°.

В Одессе ночью прогнозируют +12...+14°, днем – +14...+16°. Будет преобладать солнечная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

В Херсонской и Запорожской областях ночная температура составит +10...+12°, а днем воздух прогреется до +16...+18°.

В Крыму будет еще теплее: ночью прогнозируют +14...+16°, а днем – +16...+18°. В течение дня регион будет находиться под теплым ноябрьским солнцем.

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Какой будет погода в Киеве и области 13 ноября

В столице ночных заморозков уже не ожидается. Ночью температура воздуха составит +6...+8°, а днем столбики термометров поднимутся до +11...+13°.

В течение дня будет облачно с солнечными прояснениями. Существенных осадков в Киеве не прогнозируют.

Напомним, в ночь на 7 ноября улицы нескольких регионов Украины погрузились в зимнюю атмосферу. Выпал первый снег в ряде областей на левобережной части страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Карпаты пришла настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский утром в четверг, 5 ноября 2026 года, температура воздуха опустилась до 9 градусов мороза. На вершине – снег и ясно.