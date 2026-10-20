В октябре в Украину пришло ''аномальное'' тепло: синоптик объяснил, что происходит

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фото"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины ПутинаВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

В октябре в Украину пришло "аномальное" тепло: синоптик объяснил, что происходит

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
33
В октябре в Украину пришло "аномальное" тепло: синоптик объяснил, что происходит
Южные циклоны принесли тепло и дожди. Источник: pexels

В октябре в Украину пришла аномальная тепловая волна, принесённая южным циклоном из Прикаспийской низменности. В выходные среднесуточная температура составляла 12–14 градусов, что на 5 градусов и более превышало климатическую норму.

В ближайшие дни погоду будет определять антициклон Gerhard, который принесет больше солнца и сохранит нетипичное для сезона тепло. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Южные циклоны принесли тепло и дожди

По словам синоптика, аномальное тепло, наблюдаемое в Украине, пришло из Прикаспийской низменности вместе с южным циклоном. Температурные показатели в выходные соответствовали скорее климатическим условиям второй половины сентября, чем октября.

В период с 16 по 19 октября южные циклоны принесли в Черкасскую область 14–25 мм осадков. Это составляет одну-две декадные нормы.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,6 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
6,6 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
5,3 т.
Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент
5,3 т.
Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,3 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
3,3 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме

Как отметил Постригань, дожди оказались своевременными для региона: они способствовали дружному всхождению озимых культур и снизили уровень пожарной опасности в лесах области.

В то же время в других регионах обильные осадки вызвали проблемы. В частности , Стамбул и ряд других районов Турции пострадали от рекордного ливня, который местные власти назвали самым сильным за последние 84 года. В некоторых частях города зафиксировали до 260 литров осадков на квадратный метр.

В октябре в Украину пришло ''аномальное'' тепло: синоптик объяснил, что происходит

Карта. Источник: facebook.com/vitalijpostrigan

20 октября в Украине еще пройдут дожди

По прогнозу синоптика,период серой и туманной погоды заканчивается, а синоптическая ситуация меняется. Последний из серии южных циклонов теряет активность, уступая место антициклону Gerhard.

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга будут по-прежнему затрагивать Правобережье и юг Украины. Там ожидаются дожди, которые будут более интенсивными ночью.

Температура воздуха будет оставаться выше сезонной нормы. Ночью столбики термометров будут показывать 6–11 градусов, а днём — 14–19 градусов.

До конца недели сильного похолодания не ожидается

По предварительным прогнозным расчетам, до конца текущей недели проникновение арктического холода в Украину будет заблокировано. Зато ветры продолжат приносить прогретый воздух, но уже из Средиземноморья и с Балкан.

Существенных осадков синоптик не прогнозирует. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов, а днем – 13–18 градусов.

Антициклон Gerhard обеспечит ясную и по-сентябрьски тёплую погоду. Дополнительным преимуществом станет увеличение количества солнечных часов.

По словам Постриганя, такая погода будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев помещений и позволит еще немного отсрочить начало отопительного сезона.

В октябре в Украину пришло ''аномальное'' тепло: синоптик объяснил, что происходит

Карта. Источник: Скриншот

В октябре в Украину пришло ''аномальное'' тепло: синоптик объяснил, что происходит

Карта. Источник: Скриншот

В октябре в Украину пришло ''аномальное'' тепло: синоптик объяснил, что происходит

Карта. Источник: Скриншот

Напомним, метеорологи Карпат поделились прогнозом относительно предстоящей зимы в Украине. По данным наблюдений на метеостанции Пожижевская, есть основания ожидать, что зима будет относительно теплой.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах выпал снег, и горы покрылись зимними пейзажами. Снег засыпал, в частности, горы Близница, Шпицы и Хомьяк.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодапрогнозсиноптикосень
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники