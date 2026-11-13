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В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату
Погода в Украине. Источник: pexels.com

В ближайшие выходные, 14–15 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода без осадков. Несколько теплее будет только на востоке и юго-востоке страны.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко. Она добавила, что уже 18 ноября к нам ворвется новая волна повышения температуры.

Подробнее о погоде в Украине

По прогнозу метеоролога, 14–15 ноября в Украине будет господствовать антициклональная погода. В большинстве областей осадков не ожидается. Небольшим исключением станут восточные регионы и Крым, где дожди возможны в субботу, 14 ноября.

В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Прогноз погоды. Источник: meteo.gov.ua

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В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Прогноз погоды. Источник: meteo.gov.ua

Местами будут образовываться туманы, которые будут ухудшать видимость на дорогах. Поэтому водителям Диденко посоветовала быть особенно внимательными во время поездок.

В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Прогноз погоды. Источник: meteo.gov.ua

После относительно теплого периода в большинстве регионов страны заметно похолодает. Прохладная погода уже установилась на западе Украины, а в ближайшие дни распространится и на другие области. Днем температура воздуха составит +4 – +8 градусов.

В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Прогноз погоды. Источник: meteo.gov.ua

Немного теплее будет только на востоке и юго-востоке страны. Там в субботу еще сохранится +10 – +14 градусов. В дальнейшем температура снизится и в этих регионах.

"В дальнейшем сохранится прохладная погода, однако ближайшее повышение температуры воздуха наступит ориентировочно в среду, 18 ноября", – говорится в сообщении.

В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Прогноз погоды. Источник: meteo.gov.ua

В Украину еще ворвется новая волна тепла: синоптик назвала дату

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, для Украины зима 2026–2027 годов может быть относительно мягкой. В то же время синоптики не исключают кратковременных волн морозов, снегопадов и существенных колебаний температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в отдельных регионах Украины уже выпал первый снег. Местами осадки создали настоящую зимнюю атмосферу, хотя календарная зима еще не наступила.

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