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В Украину после похолодания еще ворвется тепло: синоптик рассказала об изменениях погоды

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
576
В Украину после похолодания еще ворвется тепло: синоптик рассказала об изменениях погоды
Осень. Источник: Pexels

Уже с 10-11 ноября в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. В то же время потепление будет сопровождаться периодическими дождями, а до этого времени украинцам придется считаться с холодной погодой и сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Холодный период в Украине продлится ориентировочно до 10 ноября.

После этого температурные показатели начнут расти, хотя погода станет более влажной из-за периодических осадков.

В Украину после похолодания еще ворвется тепло: синоптик рассказала об изменениях погоды

Метеорологическая карта. Источник: Facebook Наталки Диденко/DWD.

В среду, 4 ноября, температура воздуха в течение суток существенно не будет отличаться. В большинстве регионов столбики термометров покажут +5…+9 градусов, а на юге, юго-востоке и Закарпатье будет теплее – от +9 до +12 градусов.

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В Украину после похолодания еще ворвется тепло: синоптик рассказала об изменениях погоды

Прогноз на 4 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Осадков в большинстве областей не прогнозируют. Исключением станет Крым, где ожидаются дожди.

В то же время практически по всей Украине будет дуть сильный северный ветер. Из-за него температура будет ощущаться ниже, поэтому синоптик советует не пренебрегать теплой одеждой.

В Киеве 4 ноября также будет сухо. Ожидается порывистый северный ветер, а воздух прогреется до +6…+8 градусов.

До конца текущей недели в Украине будет преобладать холодная погода с небольшими плюсовыми температурами днем. Ночью в ближайшие выходные местами возможны небольшие морозы.

В то же время после 10 ноября погодная ситуация изменится: в большинстве областей ожидается потепление. Оно будет влажным и будет сопровождаться периодическими дождями.

Синоптик также отметила, что сильных холодов в ближайшее время не ожидается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре, декабре, январе и феврале погода в Украине может превышать климатическую норму на несколько градусов, из-за чего зимой нередко будут плюсовые температуры и даже настоящая весна. Периоды похолоданий, конечно, тоже будут, но не такими суровыми, как прошлой зимой. Кроме того, эти похолодания не будут длительными.

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