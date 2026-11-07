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В Украине снова начали вводить режим светомаскировки: какой регион стал первым

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
1,4 т.
В Украине снова начали вводить режим светомаскировки: какой регион стал первым
В Украине снова начали вводить режим светомаскировки. Источник: rivne1.tv

Городской голова Овруча в Житомирской области Иван Коруд заявил, что вследствие ударов российских БпЛА электроподстанция "Овруч" была полностью уничтожена. Он отметил, что даже если электроснабжение будет восстановлено, это не будет означать, что угроза миновала; чиновник призвал соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время.

Его обращение опубликовали на странице Овручского городского совета в Facebook вечером 7 ноября. Мэр отметил, что восстановление электроснабжения займет значительное время, и попросил всех быть готовыми к длительному отсутствию света.

"В то же время подчеркиваю: если электроснабжение будет восстановлено, это не означает, что угроза миновала. В очередной раз обращаюсь к каждому жителю громады с призывом неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время", – заявил Коруд.

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Что известно о режиме светомаскировки

Городской голова Овруча подчеркнул, что необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих излишнее освещение.

При этом светомаскировка должна быть обеспечена не только предприятиями, учреждениями и организациями, но и в каждом частном домовладении. Нужно выключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любой другой свет, который может быть виден снаружи.

"Это необходимые меры безопасности, от которых зависит защита нашей громады и жизнь людей. В нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен. Прошу отнестись к этому обращению со всей ответственностью, пониманием и должным вниманием. Безопасность громады зависит от сознательности и ответственности каждого из нас. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", – призвал чиновник.

В Украине снова начали вводить режим светомаскировки: какой регион стал первым

Овруч на карте. Источник: Скриншот Google Maps

В Украине снова начали вводить режим светомаскировки: какой регион стал первым

Скриншот сообщения Овручского городского совета в Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомире временно остановят весь электротранспорт, а уличное освещение будет работать в экономном режиме. Такие меры связаны со значительными повреждениями энергосистемы вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Жителей призвали как можно меньше пользоваться электроприборами, особенно в часы пиковой нагрузки. А предпринимателей попросили ограничить использование декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов, рекламных вывесок и электронных экранов, чтобы снизить потребление электроэнергии.

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Энергосистема УкраиныЖитомирэлектроэнергия
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