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В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей с детьми: подробности от МВД

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей с детьми: подробности от МВД
Новые правила парковки для водителей, перевозящих детей. Источник: Facebook/m.smushak

В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей, перевозящих детей в возрасте до трёх лет. Кабинет министров Украины одобрил постановление, разработанное Министерством внутренних дел во исполнение соответствующего закона.

О решении сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Facebook. По его словам, для таких водителей будут введены опознавательные знаки на автомобилях, а на парковочных площадках обустроят специальные места.

В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей с детьми: подробности от МВД

Специальные правила парковки для водителей. Источник: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

На парковочных площадках будут обозначаться места для автомобилей водителей с детьми до трех лет. Для этого будут использоваться специальная разметка и таблички с изображением детской коляски.

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По словам Выгивского, решение должно учитывать потребности семей с маленькими детьми. Министр отметил, что постановление является одним из шагов к созданию современной системы организации дорожного движения и парковки.

Основные требования

Количество специальных парковочных мест должно составлять не менее 5% от общего количества мест на площадке. При этом, независимо от расчёта, там должно быть как минимум одно такое место.

Также предусмотрены требования к расположению парковочного места. Оно должно находиться не далее чем в 50 метрах от въезда на парковку.

Водители, которые обозначат автомобиль специальным опознавательным знаком, должны иметь электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, может ли улица быть предназначена для парковки только для её жителей. Что на самом деле гласит украинский закон и как это работает в Европе.

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