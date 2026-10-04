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В Украине с 18 октября изменятся правила получения отсрочки от мобилизации: кого это коснется

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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icon 1,0 т.
В Украине с 18 октября изменятся правила получения отсрочки от мобилизации: кого это коснется
С 18 октября изменятся критерии определения критически важных предприятий. Источник: "Суспильне Луцк"

С 18 октября 2026 года для части предприятий изменятся критерии определения статуса "критически важного". Новые правила коснутся агросектора и должны расширить возможности отсрочки от мобилизации для небольших производителей.

Об этом рассказала консультант Всеукраинского аграрного совета по вопросам учета, налогообложения и бронирования военнообязанных Леся Панкратова. По её словам, новые критерии должны предоставить больше возможностей предприятиям, которые ранее не могли получить статус критически важных из-за масштаба хозяйства.

Что изменится

Ранее одним из ключевых показателей было наличие не менее 200 гектаров сельскохозяйственных угодий. Теперь предусмотрены альтернативные варианты соответствия критериям.

В частности, речь идет о годовом доходе предприятия не менее 20 млн гривен или отдельном критерии для хозяйств с многолетними насаждениями — от 50 гектаров таких насаждений.

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Таким образом, часть мелких производителей сможет претендовать на статус не только по площади земель, но и по другим показателям.

Почему советуют не ждать

Расширение критериев может увеличить количество предприятий, которые будут подавать документы на получение или подтверждение статуса. Из-за этого может возрасти нагрузка на органы, рассматривающие такие заявки.

Предприятиям, у которых приближается окончание срока действия действующего статуса, рекомендуют начинать процедуру заранее.

"Предприятиям следует подавать документы заранее. На практике лучше раньше продлить статус критически важного предприятия, чем допустить даже несколькихдневный перерыв. В вопросах бронирования каждый день имеет значение", — подчеркнула Панкратова.

Что будет с критерием заработной платы

Отдельно вопрос бронирования связан с критерием заработной платы. Для забронированных работников должен обеспечиваться установленный уровень заработной платы.

С 1 сентября 2026 года общее требование составляет не менее трёх минимальных зарплат. При нынешней минимальной зарплате в 8647 гривен это 25 941 гривна.

В то же время в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 9546 гривен. Если эту сумму утвердят, необходимый уровень зарплаты для бронирования составит 28 638 гривен: 9546 × 3.

Таким образом, потенциальная разница составит 2697 гривен в месяц, или примерно 10,4%.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине около 1,4 млн человек имеют отсрочку от мобилизации. Больше всего забронированных приходится на перерабатывающую промышленность — около 20%, транспорт и логистику — 12%, торговлю — 10%, энергетику — 9% и сельское хозяйство — 8%.

Как писал OBOZ.UA, работнику могут отказать в бронировании, если предприятие утратило статус критически важного, превысило установленный лимит или допустило ошибки в представленных данных. Также бронирование не оформляется для военнообязанных, которые находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

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