В Украине стартовал Второй национальный конкурс народного искусства для художников: как получить годовую стипендию

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗарплаты членов правительства в сентябреOBOZ.UA узнал новые зарплаты министров: у кого и какая самая большаяДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаВодителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности делаВодителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности делаПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дорожеИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии Путина"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии ПутинаПочему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуацииПочему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуацииКто из правоохранителей прикрывал колл-центры и пытки людей. Иллюстративное фото.Новые преступления по делу "Карфаген": раскрыты имена еще нескольких фигурантов масштабной преступной аферы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Украине стартовал Второй национальный конкурс народного искусства для художников: как получить годовую стипендию

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
291
В Украине стартовал Второй национальный конкурс народного искусства для художников: как получить годовую стипендию
Победители будут получать ежемесячные стипендии в течение года. Источник: magnific

Первого ноября начался прием заявок на Второй национальный конкурс народного искусства для молодых художников "Полесская сказка".

Проект инициирован Всеукраинской культурной платформой "Полесская сказка" совместно с Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры. Об этом говорится на официальном сайте культурной платформы.

В Украине стартовал Второй национальный конкурс народного искусства для художников: как получить годовую стипендию

Прием заявок на Второй национальный конкурс народного искусства для молодых художников "Полесская сказка". Источник: Культурная платформа "Поліська Казка"

"Мы с радостью сообщаем, что "Полесская сказка" возвращается! В прошлом году мы учредили Национальный конкурс народного искусства для молодых художников и очень надеялись, что он станет новой культурной традицией, которой с нетерпением будут ждать как молодые талантливые художники, так и люди, интересующиеся нашей культурой.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
23,7 т.
В Украине мужчинам 25–60 лет изменили правила переосвидетельствования инвалидности: кого касаются нововведения
23,7 т.
В Украине мужчинам 25–60 лет изменили правила переосвидетельствования инвалидности: кого касаются нововведения
Александр КиршАлександр Кирш
12,8 т.
Из городов-миллионеров в Украине наряду с Киевом остался лишь Харьков, первый кандидат – Львов
12,8 т.
Из городов-миллионеров в Украине наряду с Киевом остался лишь Харьков, первый кандидат – Львов
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
7,8 т.
Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами
7,8 т.
Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами

Мы благодарим Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры за прочное партнерство и хотим сообщить, что в этом году готовим еще больше приятных сюрпризов для участников. Тема неизменна – Полесская сказка. Поэтому вдохновляйтесь наследием известных украинских народных художников и создавайте собственные современные интерпретации", – рассказывает Маргарита Бондарева, основательница Всеукраинской культурной платформы "Полесская сказка".

Первый Национальный конкурс народного искусства "Поліська Казка" состоялся в 2025 году. Работы финалистов конкурса экспонировались в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры рядом с произведениями всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Победители первого конкурса получили годовые стипендии, которые позволили им больше времени посвящать творчеству, развивать собственные художественные практики и реализовывать новые проекты.

"Когда мы учреждали первый конкурс, нашей главной целью была финансовая поддержка молодых украинских художников. Но результаты превзошли наши ожидания. Мы получили более 1000 заявок и увидели, сколько в Украине талантливых молодых людей, которые стремятся творить и развиваться. Мы почувствовали острую потребность творческой молодежи в стабильной поддержке. И мы оказываем ее уже второй год подряд, надеюсь, так будет и дальше.

Для нас важно не просто отметить лучших, а дать молодым художникам возможность заниматься творчеством.

Мы хотим, чтобы украинское народное искусство развивалось, чтобы появлялись новые имена, которые со временем узнает весь мир. И второй конкурс – это еще один шаг к этой цели", – отмечает Маргарита Бондарева.

К участию во втором Национальном конкурсе приглашают как профессиональных художников, так и любителей в возрасте от 16 до 30 лет.

Победители будут получать ежемесячные стипендии в течение года.

В профессиональной категории отметят три работы:

  • I место – 25 000 грн в месяц;
  • II место – 20 000 грн в месяц;
  • III место – 15 000 грн в месяц.

В любительской категории победитель будет получать стипендию в размере 25 000 грн в месяц в течение года.

Организаторы предлагают участникам переосмыслить традиционное народное творчество и представить его в современной интерпретации – через наивное искусство, региональный фольклор, мифологию и традиционную символику.

На конкурс принимают фантазийные работы: удивительные миры, фантастических зверей и птиц, образы героев легенд и сказок, а также любые другие авторские интерпретации.

Определение победителей будет проходить в два этапа – путем народного голосования и по решению профессионального жюри.

Подать заявку на конкурс можно по этой ссылке.

Прием заявок продлится по 31 января 2027 года включительно.

Справка

"Поліська Казка" – Всеукраинская культурная платформа, созданная с целью поддержки украинских художников, развития и популяризации современного народного искусства в Украине и за рубежом.

Среди основных направлений деятельности платформы – проведение Национального конкурса народного искусства для молодых художников, организация выставок, художественных мероприятий, арт-классов и благотворительных инициатив.

Похожие темы
картиныискусствостипендияукраинцы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!