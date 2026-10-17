В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

В октябре в лесах Украины можно найти немало видов грибов, в том числе и опята, которые встречаются практически во всех регионах страны. Однако с ними следует быть очень внимательными, чтобы собрать только съедобные опята и отличить их от ложных и ядовитых.

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OBOZ.UA собрал информацию о том, как это сделать. Эти грибы считаются вкусными и полезными и пользуются популярностью среди украинцев, поэтому стоит знать, на какие признаки обращать внимание, ведь некоторые ложные виды могут быть токсичными или даже смертельно опасными.

Мембранозное кольцо

Отличительной особенностью настоящих опят является наличие пленчатого кольца (юбочки), опоясывающего ножку. У ложных грибов это кольцо обычно отсутствует.

Запах

Съедобные опята имеют приятный грибной аромат, а поддельные могут издавать неприятный землистый или даже плесневелый запах.

Цвет и форма шляпки

Шляпки ложных опят часто имеют более яркую окраску: от серно-желтого до кирпично-красного. Съедобные опята обычно имеют скромные, тусклые, светло-коричневые шляпки.

Цвет пластинок

Пластинки ложных опят желтые, по мере созревания становятся оливково-коричневыми. Съедобные опята имеют кремовые или желтовато-белые пластинки.

Внешний вид ножки

Ножки ложных опят обычно очень тонкие и полые, без перепончатого кольца, характерного для настоящих опят. Съедобные опята имеют на ножке заметное кольцо, а ножки обычно ниже (около 4–6 см), за исключением наиболее зрелых экземпляров.

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Как растут грибы

Съедобные опята обычно растут большими гроздьями, а ложные появляются небольшими группами, не более чем по два-три гриба вместе.

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Особенности различных сортов опят

Летние опята

Эти грибы могут плодоносить весной, летом и осенью, имеют длинные ножки, крупные шляпки (до 10 см в диаметре) и желтовато-коричневые чешуйки. Пластинки шляпки беловатые, ржавые или коричневые. Мякоть имеет приятный, слегка фруктовый вкус и запах.

Осенние опята

У них светлые пластинки, толстая мякоть и серо-желтая или грязно-коричневая шляпка с тонкими коричневыми чешуйками. Ножка длинная, тонкая, с перепончатым кольцом. Эти грибы растут пучками в лиственных и хвойных лесах с августа до начала сентября.

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Зимние опята

Эти грибы появляются после многократных заморозков и растут большими группами на стволах или корнях деревьев с октября по декабрь. У них выпуклая гладкая шляпка красновато-желтого или желто-коричневого цвета. Мякоть толстая, пластинки тонкие, ножка цилиндрическая.

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Факты об опятах

Опята классифицируются как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и на уже сгнивших. При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительной варки – их можно тушить, жарить или сушить сразу, только предварительно промыв.

Эти грибы полезны, поскольку в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценные рыбе, а также витамины C, PP, B2, B5 и микроэлементы: медь, цинк, магний, железо, калий. Они обладают противоопухолевыми и антибактериальными свойствами.

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В народной медицине опята часто используются как успокаивающее и обезболивающее средство, а отвар применяют при заболеваниях пищеварительной системы. Кроме того, употребление этих грибов в пищу положительно влияет на работу мозга и пищеварительного тракта.

Где искать опята?

Эти грибы любят взрослые леса, где много старых деревьев, пней и сухостоя, а также влажные и заболоченные места, например овраги или берега ручьев.

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В сентябре-октябре можно легко найти много молодых грибов, которые отличаются превосходными вкусовыми качествами и нежной мякотью. Попробовать удачу можно и в ноябре, но в таком случае лучше искать уже крупные опята и срезать только шляпки – ножки могут быть слишком грубыми и непригодными для употребления в пищу.

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