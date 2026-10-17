В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото
В октябре в лесах Украины можно найти немало видов грибов, в том числе и опята, которые встречаются практически во всех регионах страны. Однако с ними следует быть очень внимательными, чтобы собрать только съедобные опята и отличить их от ложных и ядовитых.
OBOZ.UA собрал информацию о том, как это сделать. Эти грибы считаются вкусными и полезными и пользуются популярностью среди украинцев, поэтому стоит знать, на какие признаки обращать внимание, ведь некоторые ложные виды могут быть токсичными или даже смертельно опасными.
- Мембранозное кольцо
Отличительной особенностью настоящих опят является наличие пленчатого кольца (юбочки), опоясывающего ножку. У ложных грибов это кольцо обычно отсутствует.
- Запах
Съедобные опята имеют приятный грибной аромат, а поддельные могут издавать неприятный землистый или даже плесневелый запах.
- Цвет и форма шляпки
Шляпки ложных опят часто имеют более яркую окраску: от серно-желтого до кирпично-красного. Съедобные опята обычно имеют скромные, тусклые, светло-коричневые шляпки.
- Цвет пластинок
Пластинки ложных опят желтые, по мере созревания становятся оливково-коричневыми. Съедобные опята имеют кремовые или желтовато-белые пластинки.
- Внешний вид ножки
Ножки ложных опят обычно очень тонкие и полые, без перепончатого кольца, характерного для настоящих опят. Съедобные опята имеют на ножке заметное кольцо, а ножки обычно ниже (около 4–6 см), за исключением наиболее зрелых экземпляров.
- Как растут грибы
Съедобные опята обычно растут большими гроздьями, а ложные появляются небольшими группами, не более чем по два-три гриба вместе.
Особенности различных сортов опят
- Летние опята
Эти грибы могут плодоносить весной, летом и осенью, имеют длинные ножки, крупные шляпки (до 10 см в диаметре) и желтовато-коричневые чешуйки. Пластинки шляпки беловатые, ржавые или коричневые. Мякоть имеет приятный, слегка фруктовый вкус и запах.
- Осенние опята
У них светлые пластинки, толстая мякоть и серо-желтая или грязно-коричневая шляпка с тонкими коричневыми чешуйками. Ножка длинная, тонкая, с перепончатым кольцом. Эти грибы растут пучками в лиственных и хвойных лесах с августа до начала сентября.
- Зимние опята
Эти грибы появляются после многократных заморозков и растут большими группами на стволах или корнях деревьев с октября по декабрь. У них выпуклая гладкая шляпка красновато-желтого или желто-коричневого цвета. Мякоть толстая, пластинки тонкие, ножка цилиндрическая.
Факты об опятах
Опята классифицируются как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и на уже сгнивших. При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительной варки – их можно тушить, жарить или сушить сразу, только предварительно промыв.
Эти грибы полезны, поскольку в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценные рыбе, а также витамины C, PP, B2, B5 и микроэлементы: медь, цинк, магний, железо, калий. Они обладают противоопухолевыми и антибактериальными свойствами.
В народной медицине опята часто используются как успокаивающее и обезболивающее средство, а отвар применяют при заболеваниях пищеварительной системы. Кроме того, употребление этих грибов в пищу положительно влияет на работу мозга и пищеварительного тракта.
Где искать опята?
Эти грибы любят взрослые леса, где много старых деревьев, пней и сухостоя, а также влажные и заболоченные места, например овраги или берега ручьев.
В сентябре-октябре можно легко найти много молодых грибов, которые отличаются превосходными вкусовыми качествами и нежной мякотью. Попробовать удачу можно и в ноябре, но в таком случае лучше искать уже крупные опята и срезать только шляпки – ножки могут быть слишком грубыми и непригодными для употребления в пищу.
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