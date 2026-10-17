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В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read3 мин
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В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото
Сезон опят в Украине

В октябре в лесах Украины можно найти немало видов грибов, в том числе и опята, которые встречаются практически во всех регионах страны. Однако с ними следует быть очень внимательными, чтобы собрать только съедобные опята и отличить их от ложных и ядовитых.

OBOZ.UA собрал информацию о том, как это сделать. Эти грибы считаются вкусными и полезными и пользуются популярностью среди украинцев, поэтому стоит знать, на какие признаки обращать внимание, ведь некоторые ложные виды могут быть токсичными или даже смертельно опасными.

  • Мембранозное кольцо

Отличительной особенностью настоящих опят является наличие пленчатого кольца (юбочки), опоясывающего ножку. У ложных грибов это кольцо обычно отсутствует.

  • Запах

Съедобные опята имеют приятный грибной аромат, а поддельные могут издавать неприятный землистый или даже плесневелый запах.

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  • Цвет и форма шляпки

Шляпки ложных опят часто имеют более яркую окраску: от серно-желтого до кирпично-красного. Съедобные опята обычно имеют скромные, тусклые, светло-коричневые шляпки.

  • Цвет пластинок

Пластинки ложных опят желтые, по мере созревания становятся оливково-коричневыми. Съедобные опята имеют кремовые или желтовато-белые пластинки.

  • Внешний вид ножки

Ножки ложных опят обычно очень тонкие и полые, без перепончатого кольца, характерного для настоящих опят. Съедобные опята имеют на ножке заметное кольцо, а ножки обычно ниже (около 4–6 см), за исключением наиболее зрелых экземпляров.

  • Как растут грибы

Съедобные опята обычно растут большими гроздьями, а ложные появляются небольшими группами, не более чем по два-три гриба вместе.

В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

Опята

В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

В лесах Украины много опят

Особенности различных сортов опят

  • Летние опята

Эти грибы могут плодоносить весной, летом и осенью, имеют длинные ножки, крупные шляпки (до 10 см в диаметре) и желтовато-коричневые чешуйки. Пластинки шляпки беловатые, ржавые или коричневые. Мякоть имеет приятный, слегка фруктовый вкус и запах.

  • Осенние опята

У них светлые пластинки, толстая мякоть и серо-желтая или грязно-коричневая шляпка с тонкими коричневыми чешуйками. Ножка длинная, тонкая, с перепончатым кольцом. Эти грибы растут пучками в лиственных и хвойных лесах с августа до начала сентября.

  • Зимние опята

Эти грибы появляются после многократных заморозков и растут большими группами на стволах или корнях деревьев с октября по декабрь. У них выпуклая гладкая шляпка красновато-желтого или желто-коричневого цвета. Мякоть толстая, пластинки тонкие, ножка цилиндрическая.

В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

В Украине начался сезон опят

В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

Эти грибы распространены в большинстве областей

Факты об опятах

Опята классифицируются как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и на уже сгнивших. При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительной варки – их можно тушить, жарить или сушить сразу, только предварительно промыв.

Эти грибы полезны, поскольку в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценные рыбе, а также витамины C, PP, B2, B5 и микроэлементы: медь, цинк, магний, железо, калий. Они обладают противоопухолевыми и антибактериальными свойствами.

В народной медицине опята часто используются как успокаивающее и обезболивающее средство, а отвар применяют при заболеваниях пищеварительной системы. Кроме того, употребление этих грибов в пищу положительно влияет на работу мозга и пищеварительного тракта.

В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

Украинцы собирают опята

Где искать опята?

Эти грибы любят взрослые леса, где много старых деревьев, пней и сухостоя, а также влажные и заболоченные места, например овраги или берега ручьев.

В Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото

Опята

В сентябре-октябре можно легко найти много молодых грибов, которые отличаются превосходными вкусовыми качествами и нежной мякотью. Попробовать удачу можно и в ноябре, но в таком случае лучше искать уже крупные опята и срезать только шляпки – ножки могут быть слишком грубыми и непригодными для употребления в пищу.

Ранее мы писали о том, что в лесу в Киевской области журналисты OBOZ.UA нашли фиолетовый гриб Леписту грязную. Этот гриб имеет фиолетовую окраску, а его название может показаться необычным для тех, кто раньше с ним не сталкивался.

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