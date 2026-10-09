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В Украине предлагают разрешить демобилизацию после 5 лет службы для одной из категорий: что известно

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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В Украине предлагают разрешить демобилизацию после 5 лет службы для одной из категорий: что известно
Иллюстративное фото. Источник: Пресс-служба Минобороны

В Украине предлагают разрешить военнослужащим с педагогическим образованием демобилизоваться после пяти лет непрерывной службы. Такое предложение было изложено в петиции, направленной в Кабинет министров, в связи с нехваткой учителей в школах и лицеях.

Для этого военнослужащие должны соответствовать определенным требованиям и после увольнения вернуться к работе в учебных заведениях. Подробнее об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В материале уточняется, что соответствующая петиция была подана в Кабинет министров с предложением внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе.

Инициативу объясняют нехваткой учителей в школах и лицеях, а также физическим и психологическим истощением военных, которые длительное время выполняют боевые задачи.

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По мнению автора петиции, педагоги с боевым опытом могли бы вернуться к преподаванию и помогать детям, обучающимся в условиях войны.

Кто из военных сможет уволиться после пяти лет службы

Петиция №41/011074-26еп предлагает определить условия, при которых военнослужащие с педагогическим образованием смогут уволиться со службы во время военного положения.

Воспользоваться такой возможностью смогут военные, имеющие высшее педагогическое образование и не менее года опыта работы по специальности. Также они должны непрерывно прослужить в условиях военного положения не менее пяти лет.

Еще одним требованием является отсутствие случаев привлечения к ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и дисциплинарных взысканий в течение службы.

После увольнения нужно будет вернуться к преподавательской деятельности

Согласно предложению, после увольнения с военной службы бывший военнослужащий должен в течение трех месяцев устроиться на полную ставку в школу или лицей. Для этого он должен будет взять на себя соответствующее юридическое обязательство.

Как инициатива может повлиять на образование

Предлагаемые изменения призваны решить две проблемы:

– нехватку учителей в школах;

– возможность возвращения к гражданской профессии военнослужащих с педагогическим образованием, которые длительное время служат в армии.

Ожидается, что их возвращение поможет пополнить педагогические коллективы и усилить воспитательную работу с учениками. Помимо профессиональных знаний, такие учителя смогут делиться с детьми собственным опытом службы и защиты страны.

Инициатива была подана в День учителя, чтобы привлечь внимание к проблеме нехватки педагогов, присоединившихся к защите Украины.

Для ее реализации автор петиции призывает Кабмин подготовить изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В Украине предлагают разрешить демобилизацию после 5 лет службы для одной из категорий: что известно

Петиция. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учителя в Украине могут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно через "Резерв+". Однако даже наличие законного права не гарантирует ее автоматического оформления, если в государственных реестрах есть ошибки или несоответствия.

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