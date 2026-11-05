В Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей: как вести себя при встрече с животным

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Разгром 9-1 в Лиге чемпионов! Итальянский "карлик" ворвался в элиту с почти самым результативным матчем турнира – сколько не хватилоРазгром 9-1 в Лиге чемпионов! Итальянский "карлик" ворвался в элиту с почти самым результативным матчем турнира – сколько не хватилоФутболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от "Арсенала". ВидеоФутболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от "Арсенала". Видео51 красная карточка. В Бразилии состоялся самый невероятный матч в истории футбола. Видео51 красная карточка. В Бразилии состоялся самый невероятный матч в истории футбола. ВидеоТрамп обдумывает отставку Хегсета после поражения республиканцев на выборах – CBS NewsТрамп обдумывает отставку Хегсета после поражения республиканцев на выборах – CBS NewsВ берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. ФотоВ берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. ФотоСразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. ФотоСразу три объекта прекратили работу: энергетики показали, как выглядят ТЭС после российских обстрелов. ФотоРыбья кожа вместо повязок: как во Львове врачи спасают воина с тяжелыми ожогами. ФотоРыбья кожа вместо повязок: как во Львове врачи спасают воина с тяжелыми ожогами. ФотоШвейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана, но ввела новые: что известноШвейцария сняла санкции с Усманова и Фридмана, но ввела новые: что известноДемократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа – ReutersДемократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа – ReutersИран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейкИран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейк
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей: как вести себя при встрече с животным

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
147
В Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей: как вести себя при встрече с животным
Настоящий дикий кабан в украинском городе. Источник: иллюстративное фото Суспільне_Дніпро

Если верить охотникам, в последнее время необычную картину можно увидеть на улицах населенных пунктов Прикарпатья. А именно – якобы дикие кабаны спокойно разгуливают возле человеческих жилищ региона.

По крайней мере, так утверждают в Украинском обществе охотников и рыболовов. Причем в обществе подчеркивают, что такие встречи становятся все более частыми.

Что говорят в обществе

Охотники общества (и, вероятно, рыбаки тоже) призвали жителей Прикарпатья не забывать, что дикий кабан – это "сильное и непредсказуемое животное, которое может представлять опасность", особенно "если чувствует угрозу или рядом есть его детеныши".

Поэтому, если вы встретили кабана, охотники советуют придерживаться простых правил:

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,7 т.
Счастливчики ноября: трем знакам зодиака сильно повезет во всех делах
6,7 т.
Счастливчики ноября: трем знакам зодиака сильно повезет во всех делах
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,5 т.
Самый счастливый день месяца для каждого знака зодиака в ноябре: в этот день сбудется самая заветная мечта
4,5 т.
Самый счастливый день месяца для каждого знака зодиака в ноябре: в этот день сбудется самая заветная мечта
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,5 т.
Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: подробное объяснение
1,5 т.
Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: подробное объяснение
  • Не приближайтесь к животному и не пытайтесь его погладить.
  • Не провоцируйте, не кричите и не делайте резких движений.
  • Не пытайтесь кормить или фотографировать вблизи.
  • Не перекрывайте животному путь к отступлению.
  • Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии.

"Помните: дикие животные не становятся домашними лишь потому, что оказались среди городской застройки. Уважайте их пространство и заботьтесь о собственной безопасности", – призвали в обществе.

В качестве доказательства организация продемонстрировала видео и предложила зрителям поделиться, приходилось ли им встречать диких кабанов прямо на улицах.

Что говорят люди

Но в сети жители Франковщины не поверили охотникам и рыбакам-специалистам. Во-первых, обществу напомнили, что в Украине из-за войны не доходят руки бороться с так называемой африканской чумой свиней, и болезнь "уже выкосила почти все по области, по пять-десять особей находят мертвыми".

В Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей: как вести себя при встрече с животным

Типичные комментарии жителей Франковщины к публикации УООР. Источник: скриншот

А во-вторых, несмотря на уверения "пацанов" с видео, что животное им "по пояс", люди говорят, что это не дикий кабан. Внешне он может быть похож, причем может даже быть крупнее. Однако таких сейчас люди разводят сами – и на совместных фермах, и в собственных хозяйствах.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 октября 2026 года в Украине подтвердили 16 случаев африканской чумы свиней в 10 областях. Это все еще довольно много, но значительно меньше, чем 40 случаев за аналогичный период прошлого года.

Напомним также, как на Франковщине местные жители сообщили о появлении неизвестного животного, которое заметили прямо среди бела дня возле жилых домов. Тогда из-за видео очередных "специалистов" по животным простые люди снова заговорили о так называемой "чупакабре"

Похожие темы
УкраинаИвано-Франковскживотныеболезнь
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!