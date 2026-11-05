В Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей: как вести себя при встрече с животным

Если верить охотникам, в последнее время необычную картину можно увидеть на улицах населенных пунктов Прикарпатья. А именно – якобы дикие кабаны спокойно разгуливают возле человеческих жилищ региона.

Видео дня

По крайней мере, так утверждают в Украинском обществе охотников и рыболовов. Причем в обществе подчеркивают, что такие встречи становятся все более частыми.

Что говорят в обществе

Охотники общества (и, вероятно, рыбаки тоже) призвали жителей Прикарпатья не забывать, что дикий кабан – это "сильное и непредсказуемое животное, которое может представлять опасность", особенно "если чувствует угрозу или рядом есть его детеныши".

Поэтому, если вы встретили кабана, охотники советуют придерживаться простых правил:

Не приближайтесь к животному и не пытайтесь его погладить.

Не провоцируйте, не кричите и не делайте резких движений.

Не пытайтесь кормить или фотографировать вблизи.

Не перекрывайте животному путь к отступлению.

Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии.

"Помните: дикие животные не становятся домашними лишь потому, что оказались среди городской застройки. Уважайте их пространство и заботьтесь о собственной безопасности", – призвали в обществе.

В качестве доказательства организация продемонстрировала видео и предложила зрителям поделиться, приходилось ли им встречать диких кабанов прямо на улицах.

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Что говорят люди

Но в сети жители Франковщины не поверили охотникам и рыбакам-специалистам. Во-первых, обществу напомнили, что в Украине из-за войны не доходят руки бороться с так называемой африканской чумой свиней, и болезнь "уже выкосила почти все по области, по пять-десять особей находят мертвыми".

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А во-вторых, несмотря на уверения "пацанов" с видео, что животное им "по пояс", люди говорят, что это не дикий кабан. Внешне он может быть похож, причем может даже быть крупнее. Однако таких сейчас люди разводят сами – и на совместных фермах, и в собственных хозяйствах.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 октября 2026 года в Украине подтвердили 16 случаев африканской чумы свиней в 10 областях. Это все еще довольно много, но значительно меньше, чем 40 случаев за аналогичный период прошлого года.

Напомним также, как на Франковщине местные жители сообщили о появлении неизвестного животного, которое заметили прямо среди бела дня возле жилых домов. Тогда из-за видео очередных "специалистов" по животным простые люди снова заговорили о так называемой "чупакабре"…