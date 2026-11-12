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В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
4,4 т.
В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
Погода в Украине. Источник: иллюстративное фото Pixnio

В ближайшие дни в Украине ожидается резкая смена погоды. После почти +20 градусов придет похолодание с ночными морозами, температура местами опустится до -5 градусов, а в Карпатах – даже до -8.

Синоптики также прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

В Украине изменится погода

По словам Скляр, в пятницу, 13 ноября, в Украине еще будет тепло – местами воздух прогреется до +20 градусов. Однако уже в субботу, 14 ноября, начнется похолодание, которое усилится в воскресенье, 15 ноября.

В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

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В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Температура постепенно будет снижаться до ночных -5 градусов, а в Карпатах – до -8, в то же время днем составит +3 – +8 градусов. В субботу возможны дожди и мокрый снег на западе, а в воскресенье осадков не ожидается.

В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

В понедельник, 16 ноября, в Украине еще будет сохраняться прохладная погода. Ночью температура опустится до 0 – -5 градусов, а днем в большинстве областей составит +3 – +8.

Теплее будет в Закарпатье, Прикарпатье и на юге Одесской области. Ночью там ожидается +1 – +6 градусов, а днем – +8 – +13. В основном осадков не прогнозируют, лишь в западных областях днем возможен небольшой дождь.

В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

По предварительным прогнозам, со вторника, 17 ноября, по пятницу в Украине будут чередоваться дождливые дни и периоды без осадков и постепенно будет теплеть. Ночная температура будет колебаться в пределах +2 – +10 градусов, а дневная составит +7 – +14.

В Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, для Украины зима 2026–2027 годов может быть относительно мягкой. В то же время синоптики не исключают кратковременных волн морозов, снегопадов и существенных колебаний температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в отдельных регионах Украины уже выпал первый снег. Местами осадки создали настоящую зимнюю атмосферу, хотя календарная зима еще не наступила.

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