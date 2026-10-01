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В Украине пациентка с онкологическим заболеванием впервые получила лекарство на основе медицинского каннабиса: в Минздраве сделали заявление

Катя Помазан
Катя Помазан
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В Украине пациентка с онкологическим заболеванием впервые получила лекарство на основе медицинского каннабиса: в Минздраве сделали заявление
В Николаевской области пациентка с онкологическим заболеванием впервые в Украине получила лекарственное средство на основе медицинского каннабиса.
Источник: Министерство здравоохранения Украины.

OBOZ.UA

В Николаевской области пациентка с онкологическим заболеванием впервые в Украине получила лекарственное средство на основе медицинского каннабиса. Его назначение и отпуск осуществляются через электронную систему здравоохранения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Медицинский каннабис применяется по определенным показаниям и под наблюдением врача.

Лекарственные препараты на основе медицинского каннабиса могут назначаться пациентам в случаях, предусмотренных перечнем Минздрава. В частности, их используют для лечения хронической и нейропатической боли, а также спастичности, связанной с определенными заболеваниями.

Препараты также могут применяться для уменьшения тошноты и рвоты, возникающих во время химиотерапии.

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В Украине пациентка с онкологическим заболеванием впервые получила лекарство на основе медицинского каннабиса: в Минздраве сделали заявление

Отримати такі ліки можна виключно за електронним рецептом.

Источник: МОЗ України.

Получить такие лекарства можно исключительно по электронному рецепту. Информация об их назначении и отпуске фиксируется в электронной системе здравоохранения.

Перечень медицинских показаний к применению препаратов на основе каннабиса определен ведомством.

В Украине пациентка с онкологическим заболеванием впервые получила лекарство на основе медицинского каннабиса: в Минздраве сделали заявление

Миколаївщина стала регіоном, де пацієнтка з онкологічним захворюванням першою в Україні отримала такі ліки.

Источник: МОЗ України.

Николаевская область стала регионом, где пациентка с онкологическим заболеванием первой в Украине получила такие лекарства. Медицинские и фармацевтические работники области заранее подготовились к работе с препаратами на основе медицинского каннабиса.

До этого такие лекарственные средства уже получали пациенты в Виннице. Среди них были люди с рассеянным склерозом, хронической нейропатической болью и фантомной болью после ампутации.

В Украине пациентка с онкологическим заболеванием впервые получила лекарство на основе медицинского каннабиса: в Минздраве сделали заявление

Його призначення та відпуск здійснюються через електронну систему охорони здоров’я.

Источник: МОЗ України.

Расширение доступа к медицинской каннабису должно обеспечить пациентам возможность получать необходимую медицинскую помощь в соответствии с современными подходами и научными данными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что к 2050 году количество новых случаев рака в мире может вырасти на 67% — почти до 34 миллионов в год. В то же время ученые считают, что значительную часть смертей от онкологических заболеваний можно будет предотвратить благодаря профилактике и своевременной диагностике.

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