В Украине обновили нормы инклюзивности зданий: с чего начать замену тактильных табличек

С 1 октября 2026 года вступили в силу Изменение № 4 к ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения", а также отдельные положения Изменения № 3 – пункт 8.2.10 и первый абзац пункта 8.2.13. Обновление нормативной базы касается требований к доступности зданий и обозначениям в них. Конкретные параметры необходимо проверять по актуальной редакции документа.

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Для владельцев зданий, управляющих недвижимостью и ответственных за эксплуатацию помещений это повод пересмотреть существующую систему навигации. Начать стоит с учета всех обозначений: проверить их состояние, расположение, содержание и наличие тактильных элементов. Такой осмотр поможет определить, какие таблички можно оставить, какие нуждаются в замене, а где необходимо установить новые.

Обход и реестр

Обследование проводит человек, ответственный за эксплуатацию здания: управляющий, специалист по эксплуатации или представитель администрации. Маршрут стоит проложить от входа ко всем помещениям.

Во время осмотра зафиксируйте тип и состояние каждой таблички, наличие рельефных надписей и шрифта Брайля, место расположения и актуальность информации. Сделайте фото таблички вместе с дверью.

Результаты внесите в реестр: этаж, номер и название помещения, тип обозначения, его состояние и необходимые действия – оставить, заменить или добавить. Информацию сверяйте с актуальными планами здания.

Что проверять на табличке

Согласно п. 8.3.3 ДБН В.2.2-40:2018, тактильные таблички должны дублировать текст рельефными элементами и шрифтом Брайля в соответствии с ДСТУ ISO 17049.

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Также проверьте расположение табличек возле дверей. Согласно п. 8.3.5.1 ДБН (дополненному Изменением № 3), внутренние тактильные таблички с названием и/или номером помещения размещают на расстоянии 0,3 м справа от дверного проема или наличника либо со стороны дверной ручки. При этом шрифт Брайля должен находиться на высоте от 1,2 до 1,5 м от пола. При необходимости табличку можно установить в другом месте рядом с дверью – слева или сбоку, соблюдая требования к высоте.

По результатам аудита определите, какие таблички нужно заменить или перенести.

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Особенности существующих помещений

При замене табличек учитывайте особенности помещения: материал поверхности, способ крепления старых обозначений, расположение дверей и возможные изменения после ремонта. Для зданий с арендованными помещениями также стоит предусмотреть порядок обновления табличек при смене арендаторов.

При выборе тактильных табличек обращайте внимание на материал, способ создания рельефных элементов, устойчивость к очистке и возможность изготовления надписей в соответствии с реестром помещений. Технические характеристики изделий стоит уточнять у производителя.

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Нормативная база и сверка

Требования к доступности обозначений содержатся в ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения". Нормы распространяются, в частности, на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт существующих зданий, а также на их разумное приспособление. Перед использованием в проекте сверьте текст с актуализированной редакцией. По состоянию на 26.10.2026, согласно данным портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства:

документ имеет статус действующего, актуализированный текст с Изменениями №1–№4, редакция от 29.09.2026;

Изменение №3 действует с 01.04.2026;

п. 8.2.10 и первый абзац п. 8.2.13 Изменения №3 вступили в силу с 01.10.2026 (приказ Минразвития от 01.04.2026 № 700);

Изменение №4 действует с 01.10.2026.