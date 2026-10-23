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В Украине на выходных будет до 20 градусов тепла: синоптики дали подробный прогноз. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
45
В Украине на выходных будет до 20 градусов тепла: синоптики дали подробный прогноз. Карта
Иллюстративное фото. Осень. Источник: magnific.com

В субботу и воскресенье, 24-25 октября, в Украине ожидается относительно теплая осенняя погода, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до +20 градусов. В то же время ночью температура будет значительно ниже, а на части территории страны будет преобладать облачность с прояснениями.

Теплее всего будет на юге и в отдельных центральных областях. Об этом свидетельствуют карты прогноза Украинского гидрометеорологического центра.

На западе и севере страны дневная температура будет несколько ниже, а местами возможен небольшой дождь.

В западных областях прогнозируют переменную облачность. Ночью температура воздуха составит от +3 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+16 градусов. Местами, в частности в районе Винницы и Хмельницкого, возможен небольшой дождь.

В Украине на выходных будет до 20 градусов тепла: синоптики дали подробный прогноз. Карта

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

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На севере Украины и в Киеве ожидается облачность с прояснениями. В ночные часы столбики термометров покажут +9…+13 градусов, а днем – +13…+16 градусов.

В центральных областях ночью будет от +10 до +14 градусов, а днем – от +14 до +18 градусов. В восточной части региона, ближе к Днепру, ожидается больше солнечных прояснений.

На востоке страны будет преобладать солнечная погода с небольшим количеством облаков. Ночью температура составит +7…+14 градусов, а днем – +12…+17 градусов.

В Украине на выходных будет до 20 градусов тепла: синоптики дали подробный прогноз. Карта

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Теплее всего будет на юге Украины. В Одессе и Николаеве прогнозируют облачность с прояснениями, тогда как в Запорожье и Херсоне будет больше солнца. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +18 градусов, а днем в южных областях местами достигнет +20 градусов.

В Киеве днем ожидается +13…+16 градусов, во Львове – +13…+15 градусов. В Одессе воздух прогреется до +13…+17 градусов, в Днепре – до +14…+17 градусов, а в Харькове – до +12…+16 градусов.

В Запорожье прогнозируют самые высокие показатели среди указанных городов – до +18…+20 градусов днем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в пятницу, 23 октября, синоптикипрогнозируют облачную погоду с прояснениями, будет дождить. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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