В Украине могут сократить отсрочки для семей людей с инвалидностью? Какие изменения в сфере мобилизации готовятся

В Украине готовят законопроект, предусматривающий изменения в отношении отсрочки от мобилизации для определенных категорий лиц. В частности, предложения предусматривают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей.

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Украинский центр защиты прав человека направил запрос в Офис военного омбудсмена и получил ответ относительно возможных изменений в законе. Об этом в посте на Facebook сообщила правозащитница, экс-министр социальной политики, бывшая уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. При этом пока речь идет о законодательных предложениях, а не о принятом законе.

Что известно

По словам Денисовой, Украинский центр защиты прав человека получил официальный ответ Офиса военного омбудсмена, а также текст подготовленного законопроекта, сравнительную таблицу и пояснительную записку.

В нем речь идет о возможных изменениях в законодательстве относительно отсрочек от мобилизации для людей, у которых в семье есть лица с инвалидностью или которые осуществляют уход за ними.

Глава Украинского центра защиты прав человека подчеркнула, что речь идет о законодательных предложениях Офиса военного омбудсмена, а не о принятом законе. Поэтому действующие основания для отсрочки в настоящее время продолжают действовать.

Что предлагается в законопроекте

Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет – установить дополнительные условия получения отсрочки. Если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью и есть оба родителя, право на отсрочку по этому основанию может быть утрачено. Его предлагают сохранить при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или если в семье двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Его предлагают сохранить при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или если в семье двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Для родителей детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, – также ввести дополнительные ограничения относительно наличия других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или воспитания двух несовершеннолетних детей.

воспитания двух несовершеннолетних детей. Для мужей и жен лиц с инвалидностью I и II групп – вместо действующего основания, связанного с наличием такого члена семьи, предусмотреть обязательное осуществление постоянного ухода.

Для мужей и жен лиц с инвалидностью III группы в определенных законом случаях, в частности из-за онкологических заболеваний, отсутствия конечностей или отдельных других нарушений здоровья, – ввести дополнительное условие осуществления ухода.

Для лиц, один из родителей которых имеет инвалидность I или II группы, – ввести требование постоянного ухода. Такое же требование предлагается в отношении ухода за родителями мужа или жены с инвалидностью I или II группы.

Такое же требование предлагается в отношении ухода за родителями мужа или жены с инвалидностью I или II группы. Для людей, осуществляющих постоянный уход за больными членами семьи, – изменить условия отсрочки , в частности предусмотреть отсутствие других лиц, способных осуществлять такой уход.

, в частности предусмотреть отсутствие других лиц, способных осуществлять такой уход. Для членов семьи второй и третьей степени родства, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I или II группы, – изменить условия получения отсрочки. В частности, предлагается исключить отдельное основание для родственников третьей степени родства и ввести дополнительные ограничения для родственников второй степени.

– изменить условия получения отсрочки. В частности, предлагается исключить отдельное основание для родственников третьей степени родства и ввести дополнительные ограничения для родственников второй степени. Для опекунов лиц, признанных судом недееспособными, – добавить условие об отсутствии других лиц, осуществляющих опеку или попечительство.

Как Офис омбудсмена обосновал свои предложения

По словам Денисовой, в ответе на запрос Украинского центра защиты прав человека в Офисе омбудсмена предложения объяснили тем, что различия между основаниями для отсрочки и освобождения от военной службы приводят к нарушению принципа правовой определенности и равенства прав граждан.

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Также еще одно обоснование Офисом представленных изменений заключается в следующем: предоставление отсрочки по состоянию здоровья члена семьи без обязательного осуществления ухода создает условия для уклонения от военной службы.

Кто в настоящее время имеет отсрочку от мобилизации

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, в частности, закон предусматривает отсрочку для лиц:

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которые занимаются постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими родителями (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии.

и/или своими родителями (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии. имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, либо при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы или один из родителей супруги (супруга) относится к числу лиц с инвалидностью I или II группы

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма настоящего пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

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