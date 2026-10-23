В Украине мобилизовали студента, потому что ТЦК решил, что тот поступил учиться "для галочки": чем все закончилось

В Украине ТЦК отменил студенту отсрочку и мобилизовал его, решив, что он учился в университете "для галочки". Однако учебное заведение подтвердило, что мужчина учится на дневной форме и не был отчислен.

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Суд признал решение ТЦК незаконным и обязал воинскую часть уволить студента со службы. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Подробности дела

Мужчина учился на дневной форме в Киевском университете культуры по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство". Согласно данным ЕДЕБО, он должен был завершить обучение 30 июня 2027 года, а в приложении Резерв+ была указана отсрочка от мобилизации.

Однако в ТЦК заявили, что студент фактически не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Там предположили, что он поступил в университет, чтобы избежать призыва.

16 мая 2026 года комиссия отменила отсрочку, а в тот же день ТЦК издал приказ о мобилизации мужчины. Его направили в воинскую часть и зачислили в личный состав.

Мужчина обжаловал эти решения в суде. Он настаивал, что имел законное право на отсрочку, поэтому просил отменить приказы о призыве и зачислении в воинскую часть, уволить его со службы и восстановить военно-учетные данные.

ТЦК настаивал, что студент фактически не учился, поэтому отсрочку отменили обоснованно.

В то же время Киевский университет культуры подтвердил, что мужчина оставался студентом дневной формы обучения, не был отчислен и посещал занятия.

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Почему суд признал отмену отсрочки незаконной

Суд установил, что ТЦК не доказал утрату мужчиной права на отсрочку. На момент принятия решения он продолжал учиться, а доказательств отчисления, изменения формы обучения или других законных оснований для отмены отсрочки не было.

Суд также подчеркнул, что оценивать выполнение учебного плана и посещение занятий уполномочен университет, а не ТЦК. Одних лишь предположений о том, что студент поступил в учебное заведение ради уклонения от мобилизации, недостаточно для лишения его отсрочки.

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В результате суд признал решение комиссии об отмене отсрочки противоправным.

Почему суд отменил решение, которое мужчина отдельно не обжаловал

Истец непосредственно не требовал отменить решение комиссии об аннулировании отсрочки. Однако именно оно стало основанием для последующей мобилизации и зачисления мужчины в воинскую часть.

Поэтому суд, руководствуясь Кодексом административного судопроизводства Украины, вышел за пределы заявленных требований, чтобы обеспечить эффективную защиту прав истца. Судьи пришли к выводу, что без отмены первоначального незаконного решения полностью восстановить его права невозможно.

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Почему суд обязал уволить мужчину со службы

Воинская часть ссылалась на позицию Верховного Суда, согласно которой признание призыва противоправным само по себе не возвращает мобилизованное лицо в прежнее положение. Однако Закарпатский окружной административный суд решил, что обстоятельства этого дела отличаются, поскольку мужчина обжаловал непосредственно приказ о мобилизации, хотя имел законное право на отсрочку.

Суд признал, что закон прямо не определяет незаконную мобилизацию как отдельное основание для увольнения со службы. Однако, по мнению судей, одной отмены приказа о призыве недостаточно для восстановления нарушенных прав.

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Поэтому суд также отменил приказ о зачислении мужчины в воинскую часть и обязал уволить его со службы. Обосновывая решение, суд подчеркнул необходимость реальной судебной защиты и отметил, что последствия ошибок государственных органов не должны возлагаться на граждан.

Что решил суд

Закарпатский окружной административный суд частично удовлетворил иск мужчины. Суд признал незаконными и отменил решение о лишении его отсрочки, приказ ТЦК о мобилизации и приказ командира воинской части о зачислении в личный состав.

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Также воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава и уволить его со службы.

В то же время суд отказал в удовлетворении других требований, в частности о признании незаконными действий по взятию на воинский учет и внесению сведений о ВЛК. Суд также не обязал немедленно восстановить прежние военно-учетные данные истца, поскольку на момент рассмотрения дела он еще проходил службу. Этот вопрос должен решить ТЦК после его фактического увольнения.

Кроме того, суд постановил взыскать с ТЦК за счет бюджетных средств 2 129,92 грн судебного сбора в пользу истца.

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