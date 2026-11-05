В Украине мужчинам 25–60 лет изменили правила переосвидетельствования инвалидности: кого касаются нововведения

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация – деньги, выплатаВ Украине через несколько месяцев усложнят выход на пенсию: значительная часть не сможет получать выплаты в 60 летАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки 2380 оккупантов и сожгли 5 систем ПВО: данные ГенштабаСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость Альянса"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость АльянсаДень важных решений, которые повлияют существенно на жизнь: Тельцы, не спешите, а Рыбам нужен отдых – гороскоп на 5 ноября для всехДень важных решений, которые повлияют существенно на жизнь: Тельцы, не спешите, а Рыбам нужен отдых – гороскоп на 5 ноября для всехСпикер Джонсон покинет пост после поражения республиканцев на выборах: кто может занять его местоСпикер Джонсон покинет пост после поражения республиканцев на выборах: кто может занять его местоКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получилиКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получилиПод ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Украине мужчинам 25–60 лет изменили правила переосвидетельствования инвалидности: кого касаются нововведения

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
999
В Украине мужчинам 25–60 лет изменили правила переосвидетельствования инвалидности: кого касаются нововведения
Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото. Источник: Минобороны/Facebook

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, которые не прошли повторный осмотр, во время военного положения могут воспользоваться специальными правилами переноса оценки. Ранее действовало ограничение, не позволявшее отложить переосвидетельствование даже при наличии соответствующих нарушений здоровья.

Речь идет о мужчинах, которым инвалидность с установленным сроком повторного осмотра была установлена медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) по прежним правилам и которые не проходили переосвидетельствование во время военного положения. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Что известно

Изменения зафиксированы в постановлении Кабмина от 28 октября 2026 года № 1359, которым внесены изменения в постановление № 1338 об оценке повседневного функционирования человека (ЕКОПФО).

После ликвидации МСЭК законодательство определило сроки повторной оценки для мужчин, не прошедших переосвидетельствование во время военного положения. Лица в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, которым был указан срок повторного осмотра, должны были пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
14,6 т.
Счастливчики ноября: трем знакам зодиака сильно повезет во всех делах
14,6 т.
Счастливчики ноября: трем знакам зодиака сильно повезет во всех делах
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,4 т.
Иран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейк
2,4 т.
Иран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейк
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,7 т.
Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами
2,7 т.
Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами

Также в постановлении № 1338 были прописаны исключения для лиц, которых невозможно направить на оценку. Это касалось людей, проживающих на территориях боевых действий или временной оккупации, а также лиц с определенными тяжелыми нарушениями функций организма.

Для таких категорий оценка могла переноситься на период после прекращения или отмены военного положения.

Однако мужчины в возрасте 25–60 лет со II или III группой инвалидности и установленным сроком повторного осмотра были прямо исключены из этого механизма. То есть даже при тяжелых нарушениях здоровья они не могли воспользоваться соответствующим переносом оценки.

Теперь мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, у которых имеются нарушения функций организма, предусмотренные постановлением, могут подпадать под специальные правила переноса повторной оценки.

Речь идет о людях, которые:

  • из-за нарушений функций организма не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;
  • не слышат, не разговаривают или не видят на один или оба глаза;
  • не имеют глаза, конечности, кисти руки, стопы ноги или одного из парных органов;
  • имеют онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические расстройства;
  • имеют церебральный паралич или другие паралитические синдромы;
  • имеют инвалидность с детства.

Кого касается нововведение

Нововведение касается мужчин, которые соответствуют условиям:

  • им от 25 до 60 лет и им установлена II или III группа инвалидности;
  • инвалидность с установленным сроком повторного осмотра была установлена МСЭК по прежним правилам;
  • срок повторного осмотра пришелся на период военного положения, но человек не проходил его в соответствии с особым порядком, предусмотренным постановлением КМУ № 225;
  • у человека есть нарушения здоровья или другие основания, прямо определенные соответствующим перечнем постановления № 1338.

Ранее OBOZ.UA сообщал о мобилизации мужчин 50+: кого могут призвать в Украине. Так, получить повестки могут военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными и не имеющие оформленной отсрочки или бронирования. И мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат призыву на общих основаниях, особых условий для этой возрастной категории законодательством не предусмотрено.

Похожие темы
Отсрочка от мобилизацииМобилизация в УкраинеЗакон о мобилизацииВойна в УкраинеинвалидностьВВКТЦКУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!