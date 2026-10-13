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В Украине мужчину сочли годным, несмотря на тяжелые заболевания суставов, он пошел в суд: чем все закончилось

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Иллюстративное фото, военный билет на столе
В Украине мужчину сочли годным, несмотря на тяжелые заболевания суставов

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего, который требовал отменить заключение военно-врачебной комиссии и направить его на повторный медицинский осмотр. Мужчина утверждал, что врачи проигнорировали его диагнозы, связанные с тяжелыми заболеваниями суставов.

Несмотря на ряд аргументов, суд не установил никаких нарушений процедуры проведения медицинского осмотра. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

В чем суть конфликта

В ноябре 2025 года военнослужащий прошел медицинское освидетельствование, по результатам осмотра комиссия признала его годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, а также подразделениях связи и охраны. Военнослужащий категорически не согласился с этим вердиктом.

Он предоставил медицинские документы, подтверждающие наличие двустороннего коксартроза с выраженным болевым синдромом и нарушением функций опоры и ходьбы, посттравматического артроза левого локтевого сустава II степени.

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По словам истца, комиссия не провела необходимые дополнительные обследования и внесла в итоговый документ существенно более легкий диагноз. Мужчина обратился в суд с требованием признать постановление ВВК противоправным, отменить его и обязать комиссию провести повторный медосмотр.

Воинская часть, выступавшая ответчиком, попросила суд отказать в удовлетворении иска. Представители части указали, что истец не воспользовался установленным порядком обжалования через ВВК региона или Центральную ВВК, которые уполномочены проверять обоснованность диагнозов.

Пределы полномочий суда

Рассматривая дело, Хмельницкий окружной административный суд четко разграничил правовые и медицинские аспекты спора. Суд подчеркнул, что административный суд не уполномочен подменять собой военно-врачебную комиссию.

В компетенцию судей не входит оценка правильности диагнозов, установленных медицинскими специалистами; определение обоснованности примененных методов медицинского обследования; соотнесение заболевания с конкретными статьями Расписания болезней (приказ Минобороны № 402); самостоятельное установление степени годности или непригодности военнослужащего к службе.

Опираясь на правовую позицию Верховного суда, окружной суд отметил, что проверка медицинских показателей требует специальных знаний. Судебный орган имеет право контролировать только соблюдение процедурной законности при проведении осмотра и принятии решения.

Позиция суда по повторному медосмотру

Суд разъяснил, при каких условиях возможно проведение повторного освидетельствования. Повторный осмотр назначается судом только в том случае, если в ходе процесса доказаны грубые нарушения самой процедуры первичного освидетельствования.

Само по себе несогласие военнослужащего с выводами врачей или установленным диагнозом не является достаточным основанием для отмены решения ВВК через суд.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что истец не подавал жалобу в штатные ВВК высшего уровня. В соответствии с положением № 402, именно региональные комиссии имеют право отменять решения нижестоящих ВВК и направлять военнослужащих на контрольное обследование в другое медицинское учреждение. Истец этой процедурой не воспользовался.

Итоговое решение суда

Оценив все материалы дела, Хмельницкий окружной административный суд не установил никаких нарушений процедуры проведения осмотра или оформления его результатов со стороны военно-врачебной комиссии.

Поскольку проверка медицинских выводов выходят за рамки компетенции административного суда, а процедурных нарушений допущено не было, суд отказал военнослужащему в удовлетворении иска в полном объеме.

Напомним, за нарушение правил воинского учета в период чрезвычайного положения предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. При этом при определенных обстоятельствах гражданин может уплатить лишь половину минимальной суммы штрафа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в приложении "Резерв+" могут одновременно отображаться действующая отсрочка от мобилизации и статус розыска ТЦК. Красная отметка не означает автоматической отмены отсрочки, поскольку эти статусы имеют разные основания.

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