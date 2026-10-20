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В Украине мужчина с отсрочкой получил штраф в 17 тыс. за неявку в ТЦК: чем все кончилось

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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В Украине мужчина с отсрочкой получил штраф в 17 тыс. за неявку в ТЦК: чем все кончилось
Суд рассмотрел дело мужчины, которого оштрафовали за неявку по повестке

В Украине мужчина, имеющий отсрочку, получил штраф в размере 17 тысяч гривен, который территориальный центр комплектования выписал ему за неявку по повестке. Гражданин утверждал, что не получал повестки, а ТЦК не предоставил суду ни самой повестки, ни доказательств ее отправки.

В итоге суд встал на сторону истца и, помимо отмены штрафа, постановил вернуть ему уплаченный судебный сбор. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Обстоятельства дела

В июле 2026 года ТЦК оштрафовал военнообязанного на 17 тысяч гривен за неявку по повестке, которая, согласно протоколу, должна была быть отправлена через "Укрпочту". Со своей стороны мужчина отрицал, что получал повестку, и утверждал, что письмо вернулось отправителю.

По словам истца, из-за неявки его объявили в розыск, однако 16 июля он добровольно явился в ТЦК и предоставил письменные объяснения. После этого вопрос о розыске урегулировали без принудительных мер, однако в конце месяца ему все равно выписали штраф.

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Мужчина также подчеркивал, что на момент вызова у него была действующая отсрочка благодаря бронированию на работе. Он занимал должность радиотелеграфиста в воинской части, а по данным "Резерв+", отсрочка действовала до 1 августа 2026 года.

Истец считал штраф необоснованным, поскольку не получал повестки и имел отсрочку. ТЦК получил документы об открытии судебного разбирательства, но письменных возражений на иск не подал.

Что установил суд

Хмельницкий городской районный суд подтвердил, что у мужчины была отсрочка от мобилизации. По данным "Резерв+", изначально она действовала до 1 августа 2026 года, а в более поздней выписке была указана до 30 октября.

В то же время решающим в деле стал вопрос, должным ли образом ТЦК уведомил мужчину о вызове. Закон разрешает отправлять повестки по почте, а подтверждением уведомления могут служить не только данные о вручении, но и предусмотренные законодательством отметки об отказе от получения или отсутствии адресата по месту жительства.

Однако ТЦК не предоставил суду ни копии повестки, ни документов, которые подтверждали бы ее отправку на зарегистрированный адрес мужчины.

Суд подчеркнул, что без доказательств надлежащего уведомления и вины лица привлечение к административной ответственности является необоснованным. Обязанность доказать правомерность своего решения лежала на ТЦК, а сомнения относительно вины должны толковаться в пользу человека.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск военнообязанного, отменил штраф в размере 17 тысяч гривен и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также ТЦК обязали вернуть мужчине 665,60 гривны судебного сбора.

Решение можно обжаловать в Седьмом апелляционном административном суде.

Напомним, в Черниговской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного, которого обвиняют в самовольном оставлении воинской части. Обвиняемый не признал своей вины, заявив, что его мобилизация была незаконной, он не приносил присяги и не считает себя военнослужащим.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес решение по иску врача, у которого были бронирование и приказ о командировке, но его не выпустили из страны на границе.

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