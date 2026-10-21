В Украине мужчина женился на будущей теще, чтобы выехать в Молдову: все закончилось обращением в полицию. Фото

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" сорвалась попытка 37-летнего жителя Винницы выехать в Молдову. Чтобы пересечь границу, он заключил фиктивный брак со своей будущей тещей, у которой была инвалидность.

Видео дня

Мужчине отказали в пропуске, а в полицию направили обращение по поводу незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно

Отмечается, что в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники проверили документы 37-летнего мужчины, который планировал выехать вместе с 52-летней женой с инвалидностью. Их брак был зарегистрирован три месяца назад. Пара уверяла, что их связала настоящая любовь, несмотря на разницу в возрасте в 15 лет.

Однако во время прохождения контроля их история все меньше напоминала реальную картину жизни. "Молодожены" путались в ответах, не могли согласованно рассказать об обстоятельствах своего знакомства и совместной жизни. В конце концов мужчина признался, что с ним на самом деле находится будущая теща.

Житель Винницы женился на будущей теще, чтобы пересечь границу. Источник: Государственная пограничная служба Украины

"В конце концов мужчина признался, что его спутница на самом деле не любимая жена, а будущая теща. Как выяснилось, брак с матерью своей избранницы мужчина заключил с вполне прагматичной целью – обойти установленные ограничения на выезд за границу", – говорится в материале.

РЕКЛАМА

Мужчине не разрешили пересечь государственную границу. В Нацполицию направлено сообщение по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, кто из мужчин может выехать из Украины за границу с 1 ноября. С 1 ноября существенных изменений в правилах выезда мужчин за границу во время военного положения не предусмотрено. Право на пересечение границы, как и прежде, зависит от возраста, семейных обстоятельств, состояния здоровья и других законных оснований. Для выезда необходимо иметь документы, подтверждающие такое право.

Главные истории дня