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В оккупированные Олешки доставили 600 кг еды и игрушек для детей: фото спецоперации Нацгвардии

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
1,0 т.
В оккупированные Олешки доставили 600 кг еды и игрушек для детей: фото спецоперации Нацгвардии
В Олешки дронами доставили помощь. Источник: МВД Украины

Украинские военные с помощью дронов доставили посылки с детским питанием и игрушками во временно оккупированный город Олешки Херсонской области. Несмотря на сложные условия, бойцам Нацгвардии удалось доставить помощь общим весом более 600 килограммов семьям с детьми.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. Ситуация в Олешках по-прежнему остается сложной – город фактически оказался отрезанным от внешнего мира, без регулярных поставок продуктов и доступа к медицине, дороги в город заминированы, а инфраструктура разрушена.

Что известно

Выговский подчеркнул, что несмотря на оккупацию и сложную ситуацию в Олешках, украинские военные делают все, чтобы помочь людям.

"Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых оказались жители Херсонщины, наши подразделения продолжают поддерживать людей", – написал Выговский.

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Ситуация в Олешках остается сложной.Источник: МВД Украины

Он отметил, что посылки для семей с детьми доставили дронами гвардейцы роты специального назначения "Болгаричи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины. В этих посылках были сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки. Всего таким образом доставили 15 посылок общим весом более 600 килограммов.

Министр внутренних дел подчеркнул, что среди детей, которые сейчас находятся в заблокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора.

Он поблагодарил каждого, кто собирал эти посылки, управлял дронами и обеспечивал прикрытие, то есть всех, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории.

Олешки на карте.Источник: Google Maps

Какая ситуация в оккупированных Олешках

Напомним, оккупированные Олешки на Херсонщине оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Город остался без регулярных поставок продуктов, а запасы еды, которую местные жители выращивали на собственных огородах, начали иссякать.

Ситуацию осложняют заминированные дороги, опасность во время эвакуации и отсутствие доступа к медицинской помощи. Попытки договориться о гуманитарном коридоре для безопасного выезда жителей долгое время не давали результата, а один из гуманитарных конвоев ранее попал под обстрел.

Европейский Союз призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ во временно оккупированные Олешки на Херсонщине и разрешить эвакуацию мирных жителей. Россия как оккупирующая держава должна соблюдать обязательства согласно международному гуманитарному праву.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина и Россия подтвердили введение режима тишины на Херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках. Договоренность предусматривает доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских жителей из заблокированного города.

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