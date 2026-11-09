В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. ВидеоСилы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. ВидеоCу-57 разбилсяРоссия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчатьСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 годаПрежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 годаПотери РФ в УкраинеНовый рекорд: Силы обороны отминусовали почти 3 тыс. оккупантов за сутки – ГенштабНацбанк выпустит новые 10 грнНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайнеОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. ВидеоКакое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. ФотоКакое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
1,9 т.
В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло
Иллюстративное фото. Источник: Фото создано ИИ

В Одессе в течение 13 лет длилось судебное разбирательство в отношении преподавателя Одесского государственного аграрного университета, которого подозревали в получении взяток от студентов. По данным обвинения, мужчина получил 1500 гривен за сдачу экзаменов и зачетов.

В итоге суд оправдал преподавателя, поскольку не нашел достаточных доказательств его вины. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Подробности дела

Как указано в материалах дела, в июле 2013 года правоохранители предъявили обвинение ассистенту кафедры финансов Одесского государственного аграрного университета. Его подозревали в том, что он брал деньги со студентов за положительные оценки.

По версии следствия, сумма зависела от предмета и составляла от 200 до 400 гривен. Среди дисциплин, за сдачу которых якобы платили студенты, были трудовое право, интеллектуальная собственность и законодательство в агропромышленном комплексе.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
24,5 т.
В Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. Фото
24,5 т.
В Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. Фото
Анна ЯкубецАнна Якубец
5,3 т.
"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях
5,3 т.
"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,3 т.
День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех
2,3 т.
День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех

В целом обвинение охватывало пять эпизодов, которые, вероятно, произошли 3 и 10 июля того года. По этим фактам преподавателю вменили получение 1500 гривен неправомерной выгоды.

10 июля мужчину задержали непосредственно в университете. Во время следственных действий у него изъяли 1100 гривен, мобильный телефон, электронные носители информации и учебные материалы.

Сам преподаватель отрицал все обвинения. В суде он заявил, что не получал денег за оценки, а действия правоохранителей расценил как провокацию. Сторона защиты также подчеркивала, что обвинение не представило убедительных доказательств того, что изъятые средства были платой от студентов.

Решение суда

Во время судебного разбирательства выявили нарушения при сборе доказательств. В частности, правоохранители не доказали, что изъятые у преподавателя 1100 гривен были деньгами, полученными от студентов.

Суд также признал недопустимыми записи аудио- и видеонаблюдения, поскольку обвинение не предоставило необходимых разрешений на их проведение. К тому же качество видео не позволяло установить участников разговора и его содержание, а часть ключевых свидетелей не явилась на заседание.

Замечания возникли и к правовой квалификации обвинения: повторность, на которую ссылалась сторона обвинения, не была квалифицирующим признаком соответствующей статьи УК Украины в редакции 2017 года.

В итоге суд признал расследование некачественным, а доказательства вины мужчины – недостаточными. Преподавателя оправдали, арест его имущества, в том числе квартиры, отменили, а изъятые деньги, телефон и другие вещи постановили вернуть.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Волынской области учитель физкультуры стал участником драки с отцом ученика, которая завершилась судебным приговором. Конфликт возник из-за замечания по поводу посещения уроков без спортивной формы. Суд признал педагога виновным и назначил ему денежное наказание.

Похожие темы
судсудебные решениявзяткавысшее образованиестудентыЗаконодательство
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!