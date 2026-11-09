В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло

В Одессе в течение 13 лет длилось судебное разбирательство в отношении преподавателя Одесского государственного аграрного университета, которого подозревали в получении взяток от студентов. По данным обвинения, мужчина получил 1500 гривен за сдачу экзаменов и зачетов.

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В итоге суд оправдал преподавателя, поскольку не нашел достаточных доказательств его вины. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Подробности дела

Как указано в материалах дела, в июле 2013 года правоохранители предъявили обвинение ассистенту кафедры финансов Одесского государственного аграрного университета. Его подозревали в том, что он брал деньги со студентов за положительные оценки.

По версии следствия, сумма зависела от предмета и составляла от 200 до 400 гривен. Среди дисциплин, за сдачу которых якобы платили студенты, были трудовое право, интеллектуальная собственность и законодательство в агропромышленном комплексе.

В целом обвинение охватывало пять эпизодов, которые, вероятно, произошли 3 и 10 июля того года. По этим фактам преподавателю вменили получение 1500 гривен неправомерной выгоды.

10 июля мужчину задержали непосредственно в университете. Во время следственных действий у него изъяли 1100 гривен, мобильный телефон, электронные носители информации и учебные материалы.

Сам преподаватель отрицал все обвинения. В суде он заявил, что не получал денег за оценки, а действия правоохранителей расценил как провокацию. Сторона защиты также подчеркивала, что обвинение не представило убедительных доказательств того, что изъятые средства были платой от студентов.

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Решение суда

Во время судебного разбирательства выявили нарушения при сборе доказательств. В частности, правоохранители не доказали, что изъятые у преподавателя 1100 гривен были деньгами, полученными от студентов.

Суд также признал недопустимыми записи аудио- и видеонаблюдения, поскольку обвинение не предоставило необходимых разрешений на их проведение. К тому же качество видео не позволяло установить участников разговора и его содержание, а часть ключевых свидетелей не явилась на заседание.

Замечания возникли и к правовой квалификации обвинения: повторность, на которую ссылалась сторона обвинения, не была квалифицирующим признаком соответствующей статьи УК Украины в редакции 2017 года.

Главные истории дня

В итоге суд признал расследование некачественным, а доказательства вины мужчины – недостаточными. Преподавателя оправдали, арест его имущества, в том числе квартиры, отменили, а изъятые деньги, телефон и другие вещи постановили вернуть.

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