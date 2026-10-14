В Одессе учителю отказали в отсрочке от мобилизации, он пошел в суд: чем все кончилось

В Одессе учитель истории, работающий на 1,5 ставки, был вынужден отстаивать свое право на отсрочку от мобилизации в судебном порядке. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки сначала отказал педагогу, а затем предоставил отсрочку на символический срок, который истек еще до завершения разбирательства.

Видео дня

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело и принял решение в пользу преподавателя. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Почему ТЦК отказал педагогу

Мужчина работает учителем истории в Одесском лицее №111 с сентября 2025 года. Согласно справке из учебного заведения, его недельная педагогическая нагрузка составляет 29 часов (1,5 ставки) по основному месту работы. По закону педагогические работники учреждений общего среднего образования, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, имеют четкое право на отсрочку от призыва.

Несмотря на предоставленный комплект документов, комиссия ТЦК в ноябре 2025 года отказала учителю. Суд позже констатировал, что ТЦК провел поверхностное исследование материалов и игнорировал подтверждающие документы.

Отсрочка на несколько недель

После того как учитель обратился с иском в суд, ТЦК попытался урегулировать спор самостоятельно. В декабре 2025 года комиссия повторно рассмотрела документы и предоставила мужчине отсрочку, внеся данные в реестр "Оберіг".

Однако срок действия этой отсрочки установили только до 3 февраля 2026 года, привязав его к дате окончания очередного указа президента о продлении мобилизации.

РЕКЛАМА

Представители ТЦК заявили в суде, что добровольно выполнили требования истца и попросили закрыть дело из-за отсутствия предмета спора. На момент вынесения судебного решения предоставленная ТЦК "временная" отсрочка уже истекла.

Решение суда

Одесский окружной административный суд отклонил аргументы ТЦК и встал на сторону педагога. В судебном документе говорится, что право педагога на отсрочку сохраняется на весь период его непрерывной работы на соответствующей должности при соблюдении минимальной нагрузки (от 0,75 ставки).

Главные истории дня

Ограничение срока отсрочки датой действия указа президента о мобилизации не имеет под собой законных оснований, ведь правовые основания для отсрочки существуют независимо от этих сроков.

Суд полностью удовлетворил иск учителя и признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки. Также суд обязал ТЦК предоставить педагогу отсрочку от призыва во время мобилизации на законных основаниях и взыскал с ТЦК за счет бюджетных ассигнований в пользу учителя 1211 грн уплаченного судебного сбора.

РЕКЛАМА

Напомним, Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего, который требовал отменить заключение военно-врачебной комиссии и направить его на повторный медицинский осмотр. Мужчина утверждал, что врачи проигнорировали его диагнозы, связанные с тяжелыми заболеваниями суставов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в приложении "Резерв+" могут одновременно отображаться действующая отсрочка от мобилизации и статус розыска ТЦК. Красная отметка не означает автоматической отмены отсрочки, поскольку эти статусы имеют разные основания.