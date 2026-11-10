В Одессе презентовали книгу с воспоминаниями матерей погибших защитников Мариуполя

В Одессе состоялась презентация книги Виктории Колмыковой "Душа в городе Марии", посвященной погибшим защитникам Мариуполя. Издание объединяет воспоминания и свидетельства их матерей, которые рассказывают о жизни сыновей, их боевом пути, мечтах и обстоятельствах, при которых они отдали жизнь за Украину.

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Для автора тема книги личная. Ее сын Роман погиб в Мариуполе, защищая Украину в составе отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов". Ему было всего 20 лет. В книге собраны не только документальные материалы об обороне города, но и личные истории семей, потерявших самых дорогих людей. Особое место занимают рассказы матерей, которые учатся жить с болью утраты и находят силы говорить о своих сыновьях.

Проект "Серце Азовсталі" полностью профинансировал издание книги "Душа в городе Марии". Презентация в Одессе стала продолжением серии встреч с читателями: ранее книгу представили во Львове, а вскоре ее представят в Днепре.

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"С самого начала создания "Серця Азовсталі" одним из важных направлений нашей работы было сохранение памяти о подвиге защитников Мариуполя – о самих защитниках, их историях и жизни. Поэтому поддерживать такие инициативы для нас чрезвычайно важно. Тем более что Виктория Колмыкова – часть нашего сообщества. Мы хотим, чтобы истории павших защитников были услышаны, чтобы их помнили не только за их подвиг, но и за то, какими людьми они были. Это наш способ чтить их память и сохранять ее для следующих поколений", – отметила директор ГО "Серце Азовсталі" Татьяна Мальцева.

Главные истории дня

"Серце Азовсталі" – организация поддержки защитников Мариуполя и их семей, основанная Ринатом Ахметовым в 2023 году. Сохранение памяти о павших защитниках является важной частью ее деятельности.