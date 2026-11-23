В Одессе мужчина обжаловал в суде штраф в размере 17 тысяч гривен, который ему назначил территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за якобы нарушение правил воинского учета. Причиной привлечения к ответственности стало расхождение в адресных данных из-за переименования улицы, хотя фактически мужчина никуда не переезжал.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Приморский районный суд Одессы встал на сторону истца и отменил постановление ТЦК, поскольку факт смены места жительства не был доказан.

За что мужчину оштрафовал ТЦК

Как следует из материалов дела, 2 сентября 2026 года временно исполняющий обязанности начальника ТЦК вынес постановление о привлечении мужчины к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП. Ему назначили штраф в размере 17 000 гривен.

Основанием стали сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В ТЦК решили, что мужчина не встал на воинский учет после смены места жительства, чем якобы нарушил требования законодательства.

Однако мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд. Он объяснил, что с 22 апреля 2005 года зарегистрирован и проживает по одному адресу, а никакого переезда не было.

При этом в приложении "Резерв+" отображались два разных названия улицы – старое и новое. Истец подчеркнул, что улица Евгения Чикаленко является переименованной улицей, на которой он проживал раньше, поэтому фактический адрес остался неизменным.

По словам мужчины, закон обязывает военнообязанных становиться на учет в течение семи дней после прибытия на новое место жительства. Однако переименование улицы не означает переезда, а значит, не создает оснований для повторной постановки на воинский учет.

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Кроме того, в постановлении ТЦК не было указано, когда именно мужчина якобы сменил адрес, куда переехал и с какой даты должен был встать на учет.

Истец также сообщил, что 2 сентября через электронный кабинет подал заявление о неоспаривании нарушения и согласии на привлечение к ответственности. По его объяснению, это было необходимо для удаления соответствующей записи из реестра и оформления бронирования от мобилизации, а не для признания факта переезда.

Какое решение принял суд

При рассмотрении дела суд установил, что ТЦК не предоставил доказательств смены мужчиной места жительства. Также не было подтверждено, что он нарушил предусмотренный законом семидневный срок для постановки на воинский учет.

Главные истории дня

Судьи пришли к выводу, что появление в реестре двух названий одной улицы не может считаться доказательством переезда. Само переименование не предполагает физического перемещения человека и автоматического возникновения новых обязанностей по воинскому учету.

"Изменение названия улицы не сопровождается физическим перемещением лица на новое место жительства, не означает его выбытия с прежнего адреса и прибытия по новому адресу, а также автоматически не создает новых обязанностей в сфере воинского учета", – указано в судебном решении.

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Кроме того, суд обратил внимание на отсутствие в постановлении ТЦК обоснования, почему необходимые персональные данные нельзя было получить путем электронного взаимодействия с другими государственными реестрами.

Отдельно суд рассмотрел вопрос о пропуске срока обжалования постановления. Иск поступил 15 сентября, хотя последним днем его подачи было 14 сентября. Представительница мужчины объяснила задержку отключением электроэнергии, из-за которого не смогла вовремя подписать и отправить документы через систему "Электронный суд".

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Суд признал эти обстоятельства уважительными и восстановил срок обращения.

В итоге Приморский районный суд Одессы удовлетворил иск мужчины, признал постановление ТЦК противоправным и отменил штраф в 17 тысяч гривен. Производство по делу закрыли из-за отсутствия события и состава административного правонарушения.

Напомним, на Полтавщине суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который почти четыре года находился в СОЧ. Мужчина добровольно обратился в прокуратуру и заявил о желании вернуться в армию.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье суд признал незаконной мобилизацию 50-летнего студента, у которого была действующая отсрочка от призыва. Мужчину мобилизовали в июле 2026 года, несмотря на наличие соответствующих сведений в приложении "Резерв+".