Успешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всех

Сегодня, 27 октября, мы будем оптимистичны и открыты новым идеям. Луна продолжает свой транзит по Тельцу, и из-за вчерашнего полнолуния она будет способствовать особенно сильным эмоциям. Стоит открыться хорошим вещам, которые люди могут нам предложить сегодня, не оглядываясь на прошлое и не заставляя себя искать проблемы.

Видео дня

Луна в Тельце поможет лучше понять наши чувства и то, что для нас важно. На работе это хорошее время для финансовых вопросов, но после обеда будет идеальное время для искусства, творчества и свидания, пишет Vogue.

Овен

Вы почувствуете, что без важной информации и плана действий нет смысла браться за утомительные задачи. Только не будьте слишком критичны или пессимистичны, потому что, оглядевшись вокруг, вы найдете примеры успеха и успешного сотрудничества. Во второй половине дня вы почувствуете прилив энергии. Вы найдете интересное занятие или новое хобби, и у вас появятся отличные идеи.

Телец

Вас ждет успешный день, и соединение Луны придаст вам сил. Спросите у близких, что им нужно для счастья, – эту просьбу будет легко выполнить. Вы также не будете жалеть энергии на работе и примете участие в новых проектах. Это будет выгодно, так как даст возможность заработать дополнительные деньги. Соединение Луны также благоприятствует важным встречам и знакомству с новыми друзьями.

Близнецы

Будьте внимательны, ведь сегодня ваши друзья могут нуждаться в вас больше. День – хорошее время, чтобы наверстать упущенное, но не перегружайте себя утомительными делами. Вам нужно уделить время себе, это поможет вам успокоиться. После обеда идеально подходит для отдыха, но у вашей семьи тоже будут свои требования. Не торопитесь. Дайте всем понять, что на вас можно положиться.

РЕКЛАМА

Рак

Интересные новости поднимут ваш оптимизм и дадут вам другой взгляд на утомительную проблему. Секстиль Луны поможет вам уладить семейный вопрос, а на работе укрепит ваши отношения с важным человеком. Затем вы сможете с уверенностью вознаградить себя за всю свою усердную работу и побаловать себя. Купите вещи, которые вам действительно понадобятся и принесут истинное удовольствие.

Лев

Будьте бдительны и не позволяйте никому выбить вас из колеи. Важные люди будут интересоваться вашими делами, но это не значит, что вы должны объясняться. Не обещайте сотрудничества, пока не узнаете всю правду. Юпитер благоприятствует успеху, хотя на этот раз вам нужно быть умнее своих конкурентов. Ваши друзья тоже вас не подведут. Стоит запланировать отдых на вторую половину дня – Марс подсказывает прогуляться или заняться спортом.

Главные истории дня

Дева

У вас будет отличное настроение. На работе проявляйте сочувствие к окружающим, но будьте бдительны в финансовых вопросах. Тригон Луны благоприятствует неожиданным предложениям, которые могут привести к повышению зарплаты или продвижению по службе. На совещаниях вы будете представлять идеи, которые принесут вам признание и быстрые деньги. Проведите день с друзьями, ведь успех другого человека подпитает ваш оптимизм.

Весы

Вы будете уверены в себе и не позволите никому себя критиковать. Делайте то, что считаете правильным, но не переусердствуйте с бунтом против всего мира. Упрямство может обернуться против вас, так как сегодня люди будут непрощающими. Во второй половине дня отдохните от повседневной рутины, вместо того чтобы заниматься покупками или уборкой. Сходите на йогу, в спортзал или в бассейн, и вы восстановите силы и будете готовы к завтрашним задачам.

РЕКЛАМА

Скорпион

Если кто-то критикует ваш выбор, не обижайтесь. Подумайте, какие аргументы вы можете использовать, чтобы доказать свою точку зрения. Луна в оппозиции к вашему знаку благоприятствует обсуждению, но также и порядку. Возможно, лучше от чего-то отказаться? Поразмышляйте о своих недавних решениях, и вы почувствуете, как к вам возвращается равновесие. Расслабьтесь вечером. Займитесь искусством, хобби или духовным развитием.

Стрелец

Не торопитесь и не спешите, потому что сегодня не время для рискованных действий. Вам может быть трудно связаться с важными людьми. Коллеги могут не понимать вас так хорошо, как хотелось бы. Вместо того чтобы злиться на весь мир, лучше заняться важными делами и не беспокоиться ни о чем заранее. Вечером отдохните и займитесь духовными вопросами, и вы почувствуете прилив сил.

РЕКЛАМА

Козерог

Вам покажется, что амбициозные задачи больше нельзя откладывать, потому что вы можете что-то упустить. Не торопитесь и наведите порядок. Осознание достигнутого придаст вам еще больше энергии. Луна в тригоне благоприятствует мудрым решениям в отношении карьеры и образования. Забудьте о неудачах – сегодня вас ждут новые возможности и связи.

Водолей

Квадрат Луны заставит вас больше заботиться о том, что о вас думают другие. Признание важно, но сегодня не пытайтесь любой ценой завоевать сочувствие. Если кто-то вас не ценит, возможно, у него самого есть какие-то проблемы. Сегодня сосредоточьтесь на задачах, которые действительно важны для вас и приносят пользу. Вечером стоит сходить на свидание или встретиться с друзьями, чтобы посмеяться и снять стресс.

РЕКЛАМА

Рыбы

Вас ждет насыщенный и очень успешный день. Вам напомнят о счетах, важных проектах и ​​различных невыполненных обещаниях, что побудит вас задать важные вопросы. Секстиль Луны советует проверить электронную почту, чтобы не пропустить интересные предложения. На работе Венера благоприятствует принятию мудрых финансовых решений. Вечер принесет более спокойную атмосферу, позволяющую расслабиться.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.