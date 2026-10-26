Успешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всех

Нас ждет, 26 октября, насыщенный день, и полнолуние в Тельце поможет вам быстро справиться с обязанностями. Это отличное время для обсуждения финансов, поскольку Солнце образует квадрат с Плутоном и помогает бороться за важные дела. Эти аспекты также способствуют развитию интересов, обучению и участию в интересных дискуссиях, но давайте постараемся контролировать свои нервы. Вечер идеально подходит для отдыха, желательно в красивом месте и в компании друзей.

Видео дня

Свидания и вечеринки также должны пройти успешно. Однако давайте будем осторожны со сплетнями и не позволим зависти взять верх. Давайте сосредоточимся на хорошем, и полнолуние поможет нам добиться успеха, пишет Vogue.

Овен

Вас ждет захватывающий день. Тригон Марса придаст вам сил, а полнолуние покажет, за что стоит бороться. Вы будете наблюдательны и не сдадитесь ни в какой ситуации. Вы удивите всех своим прямым и смелым поведением, но это пойдет вам на пользу. Контролируйте свои эмоции, чтобы они не вышли из-под контроля. Тригон Юпитера также благоприятствует изучению новых областей знаний и планированию своих действий.

Телец

Вас ждет интересный день с полнолунием в вашем знаке. Действуйте, все получится, и вы сможете сохранять оптимизм. Хорошие новости придут, но сплетни и шутки могут отвлечь вас. После обеда будет отличное время, чтобы позаботиться о своем здоровье и красоте. Отправьтесь на небольшой шопинг, и вы можете найти что-то необычное. Только будьте осторожны с крупными покупками, потому что, когда вы подсчитаете расходы, вы можете оказаться не так довольны. Выбирайте то, что вам действительно нужно.

Близнецы

Полнолуние обещает вам насыщенный, но успешный день. В деловых вопросах стоит быть внимательным, даже упрямым. Кто-то может похвалить вас или порекомендовать на важную должность. Также позаботьтесь о своих финансах и посмотрите, не получите ли вы дополнительную выгоду. После обеда идеально подойдет время для развлечений – сходите в кино или на прогулку с кем-нибудь, и вы оба прекрасно проведете время.

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Рак

Впереди у вас день, полный интересных встреч, и люди будут внимательнее слушать то, что вы говорите. Кто-то важный составит о вас очень хорошее мнение. Однако избегайте семейных ссор во второй половине дня – лучше сосредоточиться на уборке или покупках. Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы сделать все лучше. А если у кого-то есть другие идеи, пусть они их реализуют и финансируют.

Лев

Вам покажется, что ваши амбициозные идеи больше не могут ждать. Однако сначала вам нужно будет уладить все нерешенные вопросы прошлой недели, а затем вздохнуть с облегчением и оценить достигнутое. Квадрат полнолуния благоприятствует принятию мудрых решений в профессиональных вопросах и развитии. Забудьте о неудачах, поскольку у вас есть все возможности для изучения новых перспектив и установления новых связей.

Главные истории дня

Дева

Полнолуние в секстиле предвещает насыщенный день, и вы начнете еще больше помогать коллегам и близким. Не жалуйтесь, ведь вы наконец увидите результаты своих усилий. Однако не позволяйте работе поглощать весь ваш день. Выделите больше времени на хобби и отдых, так как вечером вам нужна некоторая свобода. Венера в секстиле также благоприятствует любви, путешествиям и интересным знакомствам.

Весы

Возможно, вы чувствуете себя переутомленным и спешащим, но день пролетит незаметно. Постарайтесь найти помощь в решении сложных задач, и вы сразу почувствуете себя лучше. Как только вы справитесь с хаосом, сделайте перерыв на кофе и запланируйте какие-нибудь развлечения. Однако не обсуждайте свои потребности, так как кто-то может вас неправильно понять или даже раскритиковать. Вечером займитесь духовными вопросами и почитайте что-нибудь важное для своего развития, это поможет вам восстановить хорошее настроение.

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Скорпион

Многие важные люди захотят поддерживать с вами связь. Профессиональные встречи могут затянуться, хотя темы разговоров окажутся интересными. Будьте оптимистичны и особенно обсуждайте идеи, которые принесут доход. Днем также может возникнуть интересное предложение о вечеринке или поездке. Однако вечером стоит позаботиться о своем здоровье и немного расслабиться.

Стрелец

Вас могут попросить о помощи или совете. Не отказывайтесь от поддержки, это заставит вас почувствовать себя ценным и нужным. Однако сегодня будьте осторожнее на работе – вы можете забыть важные обещания или документы. Тригон Марса советует вам все проверять самостоятельно, и это пойдет вам на пользу. Вечером уделите время отдыху, очищению ауры и эмоций. Помедитируйте или почитайте вдохновляющую книгу.

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Козерог

Впереди у вас важный день. Тригон полнолуния придаст вам сил. Вы будете наблюдательны, бунтарски настроены и непреклонны в любой ситуации. Вы удивите всех своим прямым и смелым поведением, но это пойдет вам на пользу. Контролируйте свои эмоции, чтобы они не вышли из-под контроля. Меркурий в секстиле благоприятствует изучению новых областей знаний, началу проектов и планированию. Действуйте; удача на вашей стороне.

Водолей

Организуйте свои дела, особенно важные документы и счета, и у вас будет спокойная неделя. Спланируйте, как инвестировать свои средства или купить что-то крайне необходимое по более низкой цене. Квадрат полнолуния покажет вам, что больше не следует позволять себя обманывать. Если кто-то неожиданно предложит вам невыгодную цену, проявите смекалку и защитите себя от потерь. Учитесь на прошлых ошибках, и вы избежите проблем.

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Рыбы

У вас появятся революционные идеи. Запишите их, чтобы не забыть, так как они могут пригодиться в ближайшие месяцы. Сегодняшнее полнолуние в секстиле благоприятствует развлечениям и общению, а не тяжелой работе. Однако ваши идеи будут иметь потенциал. Вам также понравится заниматься домашними делами, обсуждать важные вопросы с друзьями, планировать поездки и организовывать различные совместные мероприятия.

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