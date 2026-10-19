Заканчиваются все проблемы: для трех знаков зодиака наступает время замечательных событий

В середине октября для трех знаков зодиака складывается прекрасная ситуация. Во время ретроградного Урана мы помним, что именно непохожесть на других открывает перед нами лучшие возможности, особенно в наши дни. Этот транзит добавляет элемент бесстрашия во все, что мы делаем.

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Астрологи советуют помнить всем и каждому, что мы уникальны и особенны, и больше не боимся это демонстрировать и проявляются, пишет yourtango.

Телец

Телец постоянно совершать одну и ту же ошибку, только чтобы потом понять, что этот выбор тебе никогда не подойдет. Как же это бесит! У вас вошло в привычку пытаться слиться с толпой, и это, честно говоря, очень смешно. Вы абсолютно оригинальны во всем, что делаешь, и тебе определенно не место среди многих. Так что перестаньте пытаться.

Во время ретроградного Урана вы начинаете чувствовать себя комфортнее, просто будучи собой. Более того, Вселенная обращает на вас внимание. Сейчас все складывается замечательно, и все это потому, что вы перестали пытаться быть тем, кем не являетесь.

Лев

В период ретроградного Урана кто-то из ваших близких может предоставить вам возможность, которая идеально вам подходит. Возможно, вы этого не ожидали, или, по крайней мере, не рассчитывали на то, что этот человек вам ее предоставит. Тем не менее, вы весьма заинтересованы.

Это возможность для серьезного роста. Это не только то, чем вы можете заниматься, но и то, что хорошо оплачивается. О-ля-ля! Вы усердно работали и закладывали основу, и теперь все наконец-то встает на свои места. Никаких жалоб!

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Теперь от вас зависит, воспользуешься ли ты этим шансом и посмотришь, что из этого выйдет.

Стрелец

В последнее время ваше отношение к жизни полностью изменилось, Стрельцы. Теперь у вас хватает смелости использовать возможности и двигаться вперед. Вы больше не позволяете страху контролировать вас или ждать идеального момента для действий. Поэтому вы не будете колебаться, когда во время ретроградного Урана на вашем пути появится что-то невероятное.

Вы больше не боитесь показать миру, кто вы есть на самом деле, потому что чувствуете, что вам нечего терять. Зачем отступать и действовать скромно, когда вы обладаете огромной смелостью и талантом? Вы знаете, что вы – настоящая сила, и теперь пришло время показать это всему миру.

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